Septiembre está cerca: ¿cuándo cae tu pensión del IMSS o ISSSTE?

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Tu pensión de septiembre ya tiene fecha. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas del IMSS y el ISSSTE recibirán en los próximos días el depósito correspondiente a septiembre de 2026. Sin embargo, las instituciones manejan calendarios distintos, por lo que las fechas de pago son diferentes.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del IMSS, la Pensión IMSS de septiembre será depositada el:

Martes 1 de septiembre de 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece que el pago de las pensiones se realiza, de manera general, el primer día hábil de cada mes.

Por ello, las personas pensionadas deberán revisar su cuenta bancaria a partir del inicio de septiembre para disponer del dinero correspondiente a su pensión.

¿Cuándo cae el pago de septiembre del ISSSTE?

Para quienes reciben la Pensión ISSSTE, el depósito de septiembre llegará antes que el del IMSS.

El pago de septiembre del ISSSTE está programado para el

Viernes 28 de agosto de 2026

De esta manera, las personas beneficiarias podrán disponer de sus recursos desde el último día de agosto.

La diferencia entre ambos calendarios se debe a que el ISSSTE acostumbra realizar algunos pagos de manera anticipada.

Próximos pagos de la Pensión IMSS

Después del depósito de septiembre, todavía quedan tres pagos de la Pensión IMSS 2026:

Octubre: jueves 1 de octubre.

jueves 1 de octubre. Noviembre: lunes 2 de noviembre.

lunes 2 de noviembre. Diciembre: martes 1 de diciembre.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

Fechas de pago de la Pensión ISSSTE

En el caso de la Pensión ISSSTE, los siguientes depósitos también están programados de forma anticipada:

Octubre: miércoles 30 de septiembre.

miércoles 30 de septiembre. Noviembre: jueves 29 de octubre.

jueves 29 de octubre. Diciembre: viernes 27 de noviembre.

Asimismo, el ISSSTE contempla el depósito de la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.

De esta forma, las personas pensionadas del IMSS y ISSSTE pueden consultar con anticipación las fechas de sus próximos depósitos y organizar sus finanzas.

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