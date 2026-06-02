Pensión Mujeres Bienestar abre registro; mexicanas de 60 a 64 años recibirán 3 mil 100 pesos

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Registro de mujeres para pensión. Foto: Cuartoscuro

Durante junio, las mexicanas que tengan entre 60 y 64 años y que no pertenezcan a la Pensión Mujeres Bienestar podrán inscribirse al apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales que ofrece el gobierno federal para ese sector. El registro se podrá hacer en todos los estados del país, desde Nuevo León hasta Chiapas.

¿Cuáles serán las fechas para inscribirse a Pensión Mujeres Bienestar?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmó las fechas y los horarios en los que se podrán hacer los nuevos registros de mexicanas de entre 60 y 64 años para la Pensión Mujeres Bienestar.

Será del 22 al 28 de junio con un horario desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.

“Las personas que aún no se han registrado, que deben registrarse, estarán abiertos los módulos de lunes a domingo, de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, para que se registren los que cumplen años después de junio. Y será del 22 al 28 de junio, los nuevos registros”. explicó Leticia Ramírez Amaya

Requisitos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Para poder recibir 3 mil 100 pesos de manera bimestral como parte de la Pensión Mujeres Bienestar, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Al cumplir 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Qué otros programas tendrán abierto el registro?

Además de la Pensión Mujeres Bienestar, Ramírez Amaya confirmó que el registro también estará abierto para la Pensión de Bienestar de Adultos Mayores, que se otorga para hombres y mujeres a partir de 65 años.

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