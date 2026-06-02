Pensión Bienestar 2026 abre registro para adultos mayores de 65 años: documentos que debes llevar y fechas

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Pensión Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro.

Las personas adultas mayores que cumplan 65 años o más podrán registrarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del 22 al 28 de junio de 2026, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Actualmente, este programa otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo será el registro de la Pensión Bienestar en junio de 2026?

La Secretaría de Bienestar informó que el periodo de incorporación estará abierto del:

22 al 28 de junio de 2026

De 10:00 a 16:00 horas

En los módulos de Bienestar habilitados en todo el país

Las personas interesadas podrán ubicar su módulo correspondiente a través del portal oficial del Gobierno de México.

¿Quiénes pueden registrarse?

El programa está dirigido a:

Personas de 65 años o más

Mexicanos por nacimiento o naturalización

Residentes en territorio nacional

La pensión está reconocida como un derecho constitucional y se entrega sin importar condición económica, social o ideológica.

Documentos para inscribirse a la Pensión Bienestar 2026

Para realizar el trámite será necesario presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto, celular y/o fijo

¿Se puede registrar una persona auxiliar?

Sí. Durante el proceso de inscripción, la persona adulta mayor puede designar a un auxiliar que la represente en trámites futuros.

En ese caso, el auxiliar deberá presentar los mismos documentos requeridos para el beneficiario:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2026?

Durante 2026, el apoyo económico es de:

6 mil 400 pesos cada dos meses

Los depósitos se realizan directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, que puede utilizarse para:

Retirar efectivo en cajeros y sucursales

Realizar compras en establecimientos

Conservar el dinero en la cuenta sin necesidad de retirarlo el día del depósito

Más de 13 millones de adultos mayores reciben el apoyo

De acuerdo con datos del Gobierno federal, actualmente la Pensión para Adultos Mayores beneficia a 13 millones 619 mil 433 derechohabientes, convirtiéndose en el programa social con mayor número de beneficiarios en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los Programas para el Bienestar benefician este año a más de 42 millones de personas mediante una inversión social superior a un billón de pesos.

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