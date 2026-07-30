Ley 73 del IMSS: quiénes pueden aumentar hasta 90% su pensión tras fallo de la SCJN

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Corte permite beneficio para padres de trabajadores. Foto: Cuartoscuro

La Ley 73 del IMSS contempla un cambio importante para algunos beneficiarios de pensiones por fallecimiento. Gracias a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los padres de un trabajador asegurado pueden acceder a un porcentaje mucho mayor de la pensión que recibían anteriormente.

La resolución determinó que, cuando el asegurado fallece sin dejar esposa, esposo, concubina, concubinario o hijos con derecho a pensión, sus padres podrán recibir hasta el 90% de la pensión, siempre que acrediten que dependían económicamente de él. Antes de este criterio, la ley solo les reconocía el 20%, por lo que el cambio representa un aumento considerable para quienes se encuentran en esta situación.

¿Por qué la SCJN cambió el porcentaje de estas pensiones?

La Segunda Sala de la SCJN concluyó que la Ley del Seguro Social de 1973 daba un trato desigual a los beneficiarios.

Mientras la legislación otorgaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubina sobreviviente, los padres del trabajador solo podían recibir el 20%, aun cuando dependieran completamente de sus ingresos y no existieran otros beneficiarios.

Para la Corte, esa diferencia no tenía una justificación válida y vulneraba el derecho a la igualdad. Además, recordó que la pensión deriva de las aportaciones realizadas por el trabajador durante su vida laboral y su finalidad es brindar protección económica a sus familiares tras su fallecimiento.

¿Quiénes pueden aumentar su pensión de 20% a 90%?

Este beneficio no aplica para todos los casos. El nuevo criterio establece que los padres podrán recibir hasta el 90% de la pensión únicamente cuando se cumplan estos requisitos:

El trabajador asegurado falleció.

Los padres dependían económicamente de él.

No existe viuda, viudo, concubina, concubinario o hijos con derecho a recibir la pensión.

Si estas condiciones se cumplen, el IMSS deberá calcular la pensión con el mismo porcentaje que corresponde a una pensión por viudez.

El criterio cambia la forma en que el IMSS aplica la Ley 73

La resolución de la SCJN también establece un precedente obligatorio para casos similares, por lo que jueces y tribunales deberán aplicar este criterio cuando se presenten controversias relacionadas con la Ley 73 del IMSS.

Con ello, los padres que acrediten su dependencia económica podrán acceder a una mayor protección, al recibir una pensión equivalente a la que antes solo correspondía al cónyuge o concubina del trabajador fallecido.

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