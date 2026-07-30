¿Tienes 60 años o más? Inapam te ayuda a encontrar empleo

| 20:44 | Rosalba Espejel | Uno TV
Inapam ayuda a adultos mayores a obtener trabajo
Inapam ayuda a adultos mayores a obtener trabajo. Foto: Cuartoscuro

El Inapam cuenta con un Servicio de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores que busca facilitar su incorporación o permanencia enactividades productivas. El trámite es gratuito y presencial, y contempla opciones como el empacado voluntario de mercancías y el acceso a empleos.

El programa reconoce la experiencia y capacidades de las Personas Adultas Mayores y busca favorecer su inclusión social y económica, además de contribuir a que mantengan una vida activa, independiente y con ingresos propios.

¿Qué opciones ofrece la Vinculación Productiva?

El servicio contempla dos modalidades principales:

  • Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía: actividad voluntaria que se realiza en tiendas de autoservicio.
  • Empleo formal: incorporación al mercado laboral con una remuneración económica y prestaciones de ley.

En el caso de las personas empacadoras, la actividad consiste exclusivamente en empacar las mercancías de los clientes de las tiendas de autoservicio. A cambio, pueden recibir una retribución económica voluntaria por parte de las personas usuarias.

El Inapam aclara que en esta modalidad no existe una relación laboral entre la tienda o corporativo y la persona adulta mayor. Por ello, no se celebra un contrato de trabajo.

Empleo para adultos mayores

La segunda opción permite que las Personas Adultas Mayores continúen o regresen al mercado laboral mediante empresas que promueven prácticas incluyentes.

En estos casos, las empresas son responsables de realizar la contratación y otorgar las prestaciones conforme a la ley.

De acuerdo con el Inapam, incorporar a personas adultas mayores a una plantilla laboral puede aportar beneficios como:

  • Experiencia laboral.
  • Mejora del ambiente de trabajo.
  • Mayor compromiso y responsabilidad.
  • Menor rotación de personal.

¿Qué requisitos pide INAPAM para el trámite?

El Servicio de Vinculación Productiva no tiene costo. Para solicitarlo, las personas interesadas deben acudir de manera presencial y presentar:

  1. Credencial INAPAM.
  2. CURP.

El horario de atención señalado por el instituto es de 8:00 a 14:00 horas.

Las empresas interesadas en contratar a Personas Adultas Mayores pueden comunicarse al 55 5340 5890, extensión 1008, o escribir al correo ofertas_vinculacionproductiva@inapam.gob.mx.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

IMSS cambia fecha del pago de agosto 2026; este día depositarán la pensión

Pensiones

IMSS cambia fecha del pago de agosto 2026; este día depositarán la pensión

Conoce cuándo caerán los pagos de las pensiones del IMSS e ISSSTE de agosto 2026

Pensiones

Conoce cuándo caerán los pagos de las pensiones del IMSS e ISSSTE de agosto 2026

Nueva semana de registro al apoyo para beneficiarios del Bienestar de 30 a 64 años; revisa si te toca

Pensiones

Nueva semana de registro al apoyo para beneficiarios del Bienestar de 30 a 64 años; revisa si te toca

Las claves para recibir el 100% de tu pensión del IMSS

Pensiones

Las claves para recibir el 100% de tu pensión del IMSS

Etiquetas: , ,