Padres de trabajadores fallecidos pueden recibir mayor pensión del IMSS bajo Ley 73

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Pensión ley 73 IMSS. Foto: Cuartoscuro

Los padres y madres de trabajadores fallecidos pueden recibir una pensión de hasta el 90% por ascendencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley 73, siempre que no tengan a otros dependientes, como esposa o hijos.

En noviembre del 2023, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el tema mediante un amparo directo de revisión. La parte quejosa aseguró que la Ley del Seguro Social de 1973 transgredía el derecho a la igualdad; establecía porcentajes diferentes para calcular la pensión por ascendencia en casos de viudez.

Para la esposa, esposo y concubina, el IMSS daba un 90% de la pensión; los hijos dependientes recibían entre un 20% y 30%, mientras que los padres con dependencia económica tenían el 20%.

¿Qué dijo la SCJN?

Sin embargo, debían existir montos diferenciados ya que la pensión no era una concesión gratuita. Más bien, es un derecho que “se va gestando durante la vida del trabajador con sus aportaciones”, precisó la SCJN en un comunicado.

Además, la Segunda Sala concluyó que no había justificación para que los padres del asegurado sólo recibieran un 20% cuando no hay otros beneficiarios.

Por ello, la SCJN determinó por unanimidad de votos que los padres pueden recibir el 90% de la pensión por ascendencia bajo la Ley del 73 del IMSS.

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