Atención: pensionados del IMSS bajo Ley 73 pueden recuperar fondos olvidados en Infonavit; ve cuáles son los requisitos

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Infonavit permite retirar de tu subcuenta de vivienda. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas que cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen de Ley 73 todavía pueden recuperar el dinero acumulado en su cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), siempre y cuando ya estén pensionadas y cumplan con una serie de requisitos para realizar el trámite durante este 2026.

Se trata de recursos que durante años fueron depositados por los empleadores en la Subcuenta de Vivienda y que, en muchos casos, nunca fueron utilizados para contratar un crédito hipotecario, por lo que ahora pueden ser reclamados al momento de la jubilación.

De acuerdo con el Infonavit, este ahorro se conformó con aportaciones equivalentes al 5% del salario del trabajador y puede ser entregado en una sola exhibición a quienes se pensionaron bajo el régimen de Ley 73.

Foto: Infonavit

¿Quiénes pueden recuperar dinero acumulado en Infonavit?

Según el organismo, este beneficio aplica para personas pensionadas que ya cuentan con resolución emitida por el IMSS bajo alguno de estos esquemas:

Vejez

Cesantía en edad avanzada

Invalidez o incapacidad igual o mayor al 50%

La Ley 73 corresponde principalmente a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

¿Qué dinero puede retirarse?

Las personas que cumplen con este régimen pueden solicitar la devolución de recursos acumulados en:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

“Sólo Infonavit” (aportaciones extraordinarias)

Además, el instituto informó que junto con el dinero acumulado también se entregan los rendimientos generados hasta el momento en que se realice el trámite.

Requisitos para recuperar el dinero guardado en Infonavit

Para iniciar el proceso, es necesario cumplir con lo siguiente:

Tener ahorro disponible en la Subcuenta de Vivienda

Contar con resolución de pensión emitida por el IMSS

No tener un crédito vigente con Infonavit

Estar registrado en una Afore

Tener NSS, RFC y CURP actualizados y coincidentes

Contar con cuenta bancaria con CLABE

En caso de hacer el trámite en línea, también se debe contar con e.firma vigente del SAT.

¿Cómo hacer el trámite?

El proceso puede realizarse de dos maneras:

Presencialmente

A través de Mi Cuenta Infonavit

Ojo: esto pasa si no reclamas tu dinero

El Infonavit recordó que durante el año previo a cumplir 70 años enviará un aviso a las personas que tengan recursos disponibles en su Subcuenta de Vivienda.

Si el dinero no es reclamado, los recursos pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

No obstante, el organismo aclaró que tanto el titular como sus beneficiarios podrán solicitarlos posteriormente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Por ello, la recomendación es revisar el saldo disponible en Mi Cuenta Infonavit antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la pensión.

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