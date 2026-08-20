¿Quién es Fausto “N” y qué relación tiene con el caso de Ismael “Mayo” Zambada y Héctor Melesio Cuén?

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Fausto “N” y Héctor Melesio Cuén. Foto: FB de Fausto “N”.

Fausto “N” fue detenido este miércoles 19 de agosto de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a su probable intervención en el presunto secuestro de Ismael “Mayo” Zambada y homicidio de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ambos ocurridos el 25 de julio de 2024.

La FGR sostiene que, de acuerdo con sus investigaciones, Fausto “N” habría acompañado a Cuén Ojeda a la reunión en la que el “Mayo” sería privado de la libertad y que habría presenciado los hechos.

La dependencia también señala que posteriormente habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones y que presuntamente omitió proporcionar información verídica sobre lo ocurrido, con lo que habría obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.

¿Quién es Fausto “N”?

Fausto “N” se desempeña como funcionario de la UAS. Según los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ocupa el cargo de director general de la institución, puesto por el que percibe un sueldo mensual de 51 mil 90 pesos con 90 centavos.

Foto: Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Es hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, exrector de la UAS y actual diputado local.

Se incorporó al Partido Sinaloense (PAS) el 17 de marzo de 2017, partido que, en conjunto con Morena, llevó a Rubén Rocha Moya a ganar las elecciones para la gubernatura de Sinaloa en 2021.

Era cercano a Héctor Melesio Cuén Ojeda. En las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), Fausto “N” fue identificado como la persona que acompañaba al exrector el día de su muerte y quien, de acuerdo con esa versión, conducía la camioneta en la que ambos viajaban.

De acuerdo con la declaración que la propia FGE atribuyó a Fausto “N”, el 24 de julio de 2024 acudió a visitar a Cuén Ojeda, quien se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica. Debido a que no estaba en condiciones de conducir, Cuén le habría solicitado que lo trasladara al día siguiente a una reunión con abogados para atender un asunto legal.

El 25 de julio, Fausto “N” pasó por Cuén Ojeda a bordo de una camioneta de su propiedad. Ambos fueron primero a desayunar y después se dirigieron al campestre Condado de San Francisco. Según la primera versión difundida por la FGE, permanecieron en el lugar a la espera de unos abogados, quienes finalmente no se presentaron.

¿Qué declaró Fausto “N” sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén?

Tras el homicidio de Cuén Ojeda, Fausto “N” declaró ante las autoridades de Sinaloa que ambos habían regresado a Culiacán y que, durante el trayecto, se detuvieron en una gasolinera ubicada en La Presita.

De acuerdo con la versión difundida entonces por la FGE, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron a la camioneta con la intención de despojarles del vehículo. Según esa declaración, uno de ellos se aproximó al lado del copiloto, donde estaba Cuén Ojeda, quien se habría resistido, por lo que recibió disparos.

Fausto “N” señaló además que trasladó a Cuén Ojeda a una clínica privada para que recibiera atención médica.

Esta declaración fue utilizada inicialmente por la Fiscalía de Sinaloa para sostener la hipótesis de un intento de robo de vehículo. La dependencia también presentó un video de una gasolinera en el que se observa la llegada de la camioneta y el acercamiento de dos personas a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, la investigación federal tomó otra dirección después de que el “Mayo” difundiera una carta en la que afirmó que Cuén Ojeda había sido asesinado el mismo día y en el mismo lugar donde él fue privado de la libertad.

La FGR posteriormente asumió la investigación del homicidio y del caso relacionado con la privación de la libertad de Ismael “Mayo” Zambada. En ese contexto, la declaración de Fausto “N” adquirió relevancia para las indagatorias federales.

¿Qué tiene que ver Fausto “N” con el secuestro de Ismael “Mayo” Zambada?

La FGR sostiene que Fausto “N” habría acompañado a Héctor Melesio Cuén a la reunión en la que Ismael “Mayo” Zambada sería privado de la libertad y que habría presenciado los hechos.

La autoridad federal señala que, posteriormente, Fausto “N” habría proporcionado declaraciones contradictorias y omitido información que consideró relevante para esclarecer lo sucedido.

Por ello, la orden de aprehensión contempla los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor “N” y falsedad de declaraciones, mientras que su detención ocurre dentro de las investigaciones por el presunto secuestro del “Mayo” Zambada en julio de 2024.

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