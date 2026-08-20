Instalan nuevo C4 en cuatro carreteras para proteger el traslado de mercancías

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de blindar el traslado de mercancías y hacer frente a la incidencia delictiva en las vías de comunicación, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (Anerpev), en coordinación con autoridades gubernamentales, anunció una estrategia integral de seguridad que incluye la centralización de operaciones a través de un nuevo C4 carretero y el despliegue de infraestructura tecnológica masiva.

El proyecto iniciará con:

Despliegue Tecnológico de Monitoreo en Carreteras

Mil cinco cámaras 360° de monitoreo inteligente

2 mil 010 cámaras fijas de alta definición.

120 arcos carreteros equipados con reconocimiento automático de matrículas.

José Ignacio Aguado, director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, explicó que proteger al sector logístico es una de las prioridades.

“Nuestro país tiene hoy por hoy grandes prioridades y uno de ellos es el sector logístico, que es un sector que va a tener un crecimiento aproximado de 7 u 8% anual y es el sector que toca a todos los sectores económicos de nuestro país, el que mueve la economía de nuestro país”, indicó.

El centro de la estrategia operativa será el nuevo “C4 carretero”, el cual funcionará como el punto neurálgico del Estado para la protección de las vías. Este centro permitirá una operación centralizada “punto a punto” con los centros de monitoreo de la Anerpev.

“A proteger la totalidad de la cadena desde el momento en que estos productos están siendo empaquetados, se encuentran en el proceso hasta que se llega a esta unidad, los productos son colocados y son distribuidos o son trasladados hasta sus diferentes destinos, esta capacidad nos va a permitir trabajar de forma preventiva”, explicó Luis Villatoro, director de Anerpev.

En coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades federales y estatales, iniciarán operativos escalonados en cuatro carreteras principales, con la proyección de sumar el resto de la red nacional paulatinamente.

“Hoy están comenzando con cuatro carreteras pero por supuesto se van a ir sumando el resto de las carreteras a nivel nacional y eso nos va a permitir tener una operación centralizada de punto a punto entre nuestro centro de monitoreo con todas las capacidades que se están construyendo y el C4 carretero que va a ser el punto neurálgico de las operaciones del Estado para la protección de nuestras carreteras”, precisó.

¿En qué carreteras estará el nuevo C4?

Entre los proyectos y corredores prioritarios destacan: La zona de Lázaro Cárdenas y Lagos de Moreno, considerado un punto principal para la operación de movimiento de mercancías.

La zona de Lázaro Cárdenas y Lagos de Moreno.

Corredor México – Puebla – Veracruz.

Autopista México – Querétaro

Autopista México – Acapulco

Eje norte que conecta Mazatlán, Culiacán y Durango.

El objetivo es neutralizar las amenazas y garantizar el tránsito seguro de las mercancías en el territorio nacional. Luis Villatoro explicó que ya tienen proyectos para mejorar la protección de las mercancías.

“Tenemos ya proyectos que se han estado trabajando para la zona de Lázaro Cárdenas para la protección y movimiento de nuestras mercancías, tenemos otro proyecto para construir en la zona de Lagos de Moreno que es un punto principal de la operación de movimiento de mercancías”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.