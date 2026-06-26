Así funciona el beneficio del IMSS que incrementa la pensión de jubilados hasta más de 17 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Fondo de Pensiones para el Bienestar ya beneficia a jubilados. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas que se jubilan bajo la Ley del Seguro Social de 1997 pueden recibir un complemento económico que aumenta el monto de su pensión mensual, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este apoyo se entrega a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo que busca complementar las pensiones más bajas para acercarlas al salario promedio del último año trabajado. Hasta mayo de 2026, 7 mil 224 jubilados ya habían recibido este beneficio, que este año puede elevar la pensión hasta un máximo de 17 mil 885.85 pesos mensuales.

¿Quiénes pueden recibir el complemento a la pensión del IMSS?

El complemento está dirigido únicamente a personas que se pensionan por vejez bajo el esquema de cuentas individuales de la Ley del Seguro Social de 1997.

Para ser elegible, el IMSS señala que se deben cumplir estos requisitos:

Haber comenzado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997

Tener 65 años o más al solicitar la pensión

al solicitar la pensión Contar con 875 semanas cotizadas durante 2026

durante 2026 Obtener una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024

Que la pensión calculada sea menor al salario promedio del último año cotizado

En caso de elegir una renta vitalicia, no haber retirado excedentes de la cuenta individual

¿De cuánto puede ser el aumento en la pensión?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar no sustituye la pensión, sino que agrega un complemento económico cuando el monto que recibe el trabajador es inferior al límite establecido.

Para 2026, ese tope es de 17 mil 885.85 pesos mensuales, cifra que se actualiza cada año con base en la inflación prevista.

De acuerdo con datos del IMSS, el complemento promedio que reciben los beneficiarios es de 4 mil 820 pesos al mes, lo que permite que la pensión pase de representar, en promedio, 52.5% del último salario a cerca del 96.1%.

¿Hay que hacer un trámite para recibir el beneficio?

Uno de los puntos más importantes es que no existe un registro especial ni una solicitud adicional.

Cuando una persona realiza su trámite de pensión por vejez, el IMSS revisa automáticamente si cumple con todos los requisitos del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Si resulta elegible, el complemento se incorpora sin que el trabajador tenga que presentar documentos extra o realizar un procedimiento distinto.

¿Qué pasa si mis recursos de la AFORE fueron transferidos al Fondo?

El IMSS aclaró que los trabajadores no pierden el derecho a recuperar sus recursos, aun cuando hayan sido transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Si la persona solicita su pensión, el Instituto integra automáticamente esos recursos al trámite y gestiona su devolución cuando corresponda.

Quienes únicamente quieran recuperar el dinero de su cuenta individual, sin pensionarse todavía, pueden acudir a las ventanillas de Prestaciones Económicas en una Unidad de Medicina Familiar o en una Subdelegación del IMSS, donde se inicia el procedimiento para que los recursos sean reintegrados a su AFORE.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Se trata de un fideicomiso público creado en mayo de 2024, administrado por el Banco de México, cuyo objetivo es complementar las pensiones de quienes cotizaron bajo el sistema de cuentas individuales y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

El Fondo no modifica las reglas para pensionarse ni cambia los requisitos de jubilación; únicamente funciona como un mecanismo que incrementa el monto de la pensión para quienes califican.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.