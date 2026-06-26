¿Ya habrá depósito? Lo último sobre el pago de las pensiones Bienestar de julio 2026

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Foto: Cuartoscuro

Los beneficiarios de las diferentes pensiones Bienestar esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto 2026. Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial de pagos, ya se conocen los programas que recibirán el apoyo, los montos vigentes y cómo suele realizarse la dispersión.

Reiteramos, hasta este 26 de junio de 2026, las autoridades federales no han confirmado las fechas de depósito, por lo que cualquier calendario que circula en redes sociales o sitios de internet debe considerarse únicamente como una referencia basada en bimestres anteriores.

¿Cuándo publicarán el calendario oficial de la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar suele presentar el calendario oficial durante los primeros días del mes de pago, generalmente en la conferencia matutina del Gobierno de México y a través de sus redes sociales oficiales.

En bimestres anteriores, los depósitos se realizaron de forma escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, un esquema que busca evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Los montos vigentes para este bimestre son:

Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos .

. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos .

. Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos .

. Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el apoyo.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y del Banco del Bienestar, ya que el calendario definitivo para el pago del bimestre julio-agosto 2026 será dado a conocer en los próximos días.

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