¿Para qué sirve la credencial blanca de pensionado del IMSS y cómo tramitarla?

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Foto: Cuartoscuro

La credencial blanca de pensionado o jubilado es un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ofrece el acceso a prestaciones y descuentos si la tramitas.

El IMSS contempla una credencial para pensionado, identificada también como credencial de pensionado “blanca” dentro de sus trámites. Sirve para:

Identificación y acreditación del pensionado ante determinadas prestaciones y servicios del Instituto

Acceder a vales y prestaciones

Descuentos y créditos para compras en las tiendas IMSS

Importante: No es necesario tramitar la credencial blanca del IMSS para recibir el pago mensual de la pensión.

Documentos para tramitar la credencial

Para reposición y primera solicitud

Solicitud

Último recibo de pago de nómina (dos copias)

Identificación oficial vigente, con fotografía y firma (original y dos copias)

Dos fotografías tamaño infantil

Credencial para pensionado que será sustituida (en caso de reposición)

Las fotografías deben ser:

Tamaño infantil

A color o blanco y negro

En papel mate

Con fondo blanco

Con el rostro despejado

Sin anteojos ni gorro

Con una antigüedad máxima de 30 días

Con el nombre completo escrito al reverso

Para robo o extravío, se debe añadir un escrito libre, en original y copia, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, en el que se explique la situación.

Paso a paso para tramitar la credencial blanca del IMSS

Acude ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, según el procedimiento aplicable. Entrega la documentación en la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones de la unidad correspondiente a tu entidad. Recibe tu credencial.

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