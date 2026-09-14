¿Para qué sirve la credencial blanca de pensionado del IMSS y cómo tramitarla?

| 13:41 | Bryan Rivera González | UnoTV
Exhiben a trabajadora del IMSS por trato a adulto mayor
Foto: Cuartoscuro

La credencial blanca de pensionado o jubilado es un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ofrece el acceso a prestaciones y descuentos si la tramitas. 

El IMSS contempla una credencial para pensionado, identificada también como credencial de pensionado “blanca” dentro de sus trámites. Sirve para:

  • Identificación y acreditación del pensionado ante determinadas prestaciones y servicios del Instituto
  • Acceder a vales y prestaciones
  • Descuentos y créditos para compras en las tiendas IMSS

Importante: No es necesario tramitar la credencial blanca del IMSS para recibir el pago mensual de la pensión.

Documentos para tramitar la credencial

Para reposición y primera solicitud

  • Solicitud
  • Último recibo de pago de nómina (dos copias)
  • Identificación oficial vigente, con fotografía y firma (original y dos copias)
  • Dos fotografías tamaño infantil
  • Credencial para pensionado que será sustituida (en caso de reposición)

Las fotografías deben ser:

  • Tamaño infantil
  • A color o blanco y negro
  • En papel mate
  • Con fondo blanco
  • Con el rostro despejado
  • Sin anteojos ni gorro
  • Con una antigüedad máxima de 30 días
  • Con el nombre completo escrito al reverso

Para robo o extravío, se debe añadir un escrito libre, en original y copia, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, en el que se explique la situación.

Paso a paso para tramitar la credencial blanca del IMSS

  1. Acude ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, según el procedimiento aplicable.
  2. Entrega la documentación en la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones de la unidad correspondiente a tu entidad.
  3. Recibe tu credencial. 

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