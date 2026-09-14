¿Para qué sirve la credencial blanca de pensionado del IMSS y cómo tramitarla?
La credencial blanca de pensionado o jubilado es un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ofrece el acceso a prestaciones y descuentos si la tramitas.
El IMSS contempla una credencial para pensionado, identificada también como credencial de pensionado “blanca” dentro de sus trámites. Sirve para:
- Identificación y acreditación del pensionado ante determinadas prestaciones y servicios del Instituto
- Acceder a vales y prestaciones
- Descuentos y créditos para compras en las tiendas IMSS
Importante: No es necesario tramitar la credencial blanca del IMSS para recibir el pago mensual de la pensión.
Documentos para tramitar la credencial
Para reposición y primera solicitud
- Solicitud
- Último recibo de pago de nómina (dos copias)
- Identificación oficial vigente, con fotografía y firma (original y dos copias)
- Dos fotografías tamaño infantil
- Credencial para pensionado que será sustituida (en caso de reposición)
Las fotografías deben ser:
- Tamaño infantil
- A color o blanco y negro
- En papel mate
- Con fondo blanco
- Con el rostro despejado
- Sin anteojos ni gorro
- Con una antigüedad máxima de 30 días
- Con el nombre completo escrito al reverso
Para robo o extravío, se debe añadir un escrito libre, en original y copia, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, en el que se explique la situación.
Paso a paso para tramitar la credencial blanca del IMSS
- Acude ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, según el procedimiento aplicable.
- Entrega la documentación en la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones de la unidad correspondiente a tu entidad.
- Recibe tu credencial.
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