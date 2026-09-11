Pensión IMSS 2026: ¿se adelanta o atrasa el pago de octubre? Esto dice el calendario

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Pensión IMSS, cuándo se otorga el pago de octubre. Foto: Cuartoscuro

La Pensión IMSS correspondiente a octubre de 2026 será depositada el jueves 1 de octubre, de acuerdo con el calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no se contempla un adelanto ni un retraso para esta mensualidad.

Con la llegada de octubre, los pensionados del IMSS buscan conocer cuándo podrán disponer de la décima mensualidad del año. El depósito de septiembre ya fue realizado y el siguiente pago tiene una fecha establecida en el calendario de depósitos.

Los derechohabientes pueden consultar las fechas de pago para identificar cuándo será dispersado cada recurso y organizar el retiro de su pensión.

Para octubre de 2026, el depósito está programado para el primer día del mes, por lo que los beneficiarios podrán disponer de sus recursos a partir del jueves 1 de octubre.

Calendario de pensión IMSS. Foto: IMSS Digital

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS de octubre 2026?

El pago de la Pensión IMSS de octubre 2026 se realizará el jueves 1 de octubre, conforme al calendario correspondiente.

Esta será la décima mensualidad de 2026 para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La fecha permite a los pensionados del IMSS conocer con anticipación cuándo se realizará la dispersión de sus recursos y cuándo podrán disponer del monto correspondiente a octubre.

Por el momento, el calendario establece el depósito para el primer día del mes, sin que se haya informado de un cambio en la fecha programada.

¿La Pensión IMSS de octubre se adelanta o se atrasa?

Para el pago de octubre de 2026, no se contempla un adelanto o retraso respecto de la fecha establecida en el calendario.

El depósito está previsto para el jueves 1 de octubre, por lo que los beneficiarios no tendrán que esperar a una fecha posterior para recibir la mensualidad, de acuerdo con la información proporcionada.

El IMSS puede recorrer sus transferencias bancarias cuando el primer día de pago coincide con un fin de semana o con un día festivo oficial. En el caso de octubre de 2026, la programación contempla la dispersión desde el primer día del mes.

De esta manera, la fecha que deben considerar los pensionados para el siguiente depósito es el 1 de octubre de 2026.

¿Qué número de pago corresponde a octubre?

El depósito de octubre corresponde a la décima mensualidad de 2026.

La distribución de los pagos permite a los derechohabientes del IMSS identificar cada depósito dentro del calendario anual y conocer la fecha correspondiente a cada periodo.

En este caso, después del pago correspondiente a septiembre, el siguiente depósito será el de octubre, programado para el primer día de ese mes.

Los pensionados pueden tomar en cuenta la siguiente información:

Mes: octubre de 2026

octubre de 2026 Número de mensualidad: décima del año

décima del año Fecha de depósito: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Adelanto: no está contemplado

no está contemplado Retraso: no está contemplado

¿Cuándo podrán disponer del dinero los pensionados?

Los beneficiarios de la Pensión IMSS podrán disponer del recurso a partir de la fecha en que se realice el depósito, es decir, el jueves 1 de octubre de 2026.

La fecha corresponde a la programación establecida para la mensualidad de octubre y permite a los pensionados anticipar la recepción de sus recursos.

El calendario de pagos es la referencia para conocer cuándo se realiza la dispersión de cada mensualidad. Para octubre, la fecha permanece establecida en el primer día del mes.

Así, quienes reciben una Pensión IMSS deberán considerar el jueves 1 de octubre de 2026 como la fecha programada para el depósito correspondiente a la décima mensualidad del año.

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