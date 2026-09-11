Modalidad 40 del IMSS aumenta en 2026: ¿cuánto debes pagar, según tu salario?

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Las cuotas de cada persona son distintas. Foto: Cuartoscuro / IMSS

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conocida como Modalidad 40, es de interés para aquellos que salieron del sector formal, pero desean continuar cotizando para acceder a una pensión digna al momento de jubilarse.

Para hacerlo, las personas deben de realizar de manera íntegra las aportaciones correspondientes, con base en el Salario Base de Cotización (SBC) que elijan.

¿De cuánto es el monto que se debe aportar?

Las personas que se inscriban en la Modalidad 40 del IMSS y elijan el SBC, puede ser igual o mayor al que tenían registrado tras ser dados de baja. Sin embargo, deben de respetar como límite inferior su último salario y como superior hasta 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El valor de la UMA equivale a 117.31 pesos diarios para este 2026.

Por la mencionada razón, el pago será diferente para cada derechohabiente que busque seguir cotizando a través de la Modalidad 40.

¿Hay aumento en los pagos de la aportación?

Las cuotas de la Modalidad 40 se ajustan cada año como consecuencia del incremento gradual de la aportación correspondiente al ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez establecido en la reforma de 2020.

La medida establece un incremento gradual en la aportación patronal correspondiente al ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, tomando como referencia los salarios mínimos y la UMA vigente.

Este ajuste continuará de manera progresiva hasta 2030.

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