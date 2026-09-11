Buenas noticias para adultos mayores: Pensiones del Bienestar recibirían impulso en presupuesto 2027

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Adultos Mayores contarán con recursos en 2027. Foto: Cuartoscuro

Los millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibieron una señal positiva con la entrega del Paquete Económico 2027, ya que el Gobierno federal contempla un aumento de recursos para los programas sociales prioritarios.

De acuerdo con el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda al Congreso, el presupuesto destinado a los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987 mil 160 millones de pesos en 2026 a 1.025 billones de pesos en 2027.

Más recursos para los programas sociales

El incremento propuesto representa una bolsa adicional de recursos para programas dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres beneficiarias de apoyos sociales y otros sectores que reciben transferencias del Gobierno federal.

Aunque el presupuesto aún debe ser discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, la propuesta mantiene a los programas del bienestar entre las prioridades del gasto público para el próximo año.

¿Qué significa para los adultos mayores?

El aumento presupuestal busca garantizar la continuidad de los apoyos que actualmente reciben millones de personas en todo el país.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el programa social con mayor cobertura del Gobierno federal y uno de los que concentra una parte importante de estos recursos.

Por ello, el crecimiento del presupuesto reduce los riesgos de recortes y da margen para cubrir la dispersión de apoyos durante 2027.

Los programas prioritarios superarán el billón de pesos

Con la propuesta de Hacienda, los recursos destinados al conjunto de programas sociales rebasarían por primera vez el billón de pesos.

Entre ellos se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Sembrando Vida

Becas para estudiantes

Programas de apoyo a madres trabajadoras

Falta la aprobación del Congreso

Aunque el incremento ya fue planteado dentro del Paquete Económico 2027, serán los diputados quienes analicen y voten el Presupuesto de Egresos durante los próximos meses.

En caso de aprobarse sin cambios sustanciales, los programas del bienestar contarían con una bolsa mayor de recursos a partir del 1 de enero de 2027, beneficiando a millones de personas, especialmente a los adultos mayores que reciben la pensión bimestral.

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