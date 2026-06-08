Pensión Bienestar 2026: documentos y fechas para registrarte en junio

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Documentos obligatorios para el registro. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar abrió una nueva etapa de registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros programas de apoyo social. Las personas interesadas podrán realizar el trámite del 22 al 28 de junio de 2026, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en los módulos habilitados en todo el país.

El proceso se realiza de manera presencial y gratuita.

Documentos obligatorios para el registro

Para integrarse al padrón de beneficiarios, las personas deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)

(INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar) Acta de nacimiento

CURP de impresión reciente

de impresión reciente Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial) Número telefónico de contacto, celular o de casa

Las autoridades recomiendan verificar que toda la documentación esté actualizada y en buenas condiciones para evitar retrasos durante el proceso de incorporación.

Persona auxiliar también debe presentar documentos

La normativa de los Programas para el Bienestar contempla que las personas adultas mayores puedan nombrar una persona auxiliar para recibir apoyo durante el trámite o en gestiones posteriores relacionadas con el programa.

En estos casos, la persona designada deberá presentar exactamente la misma documentación requerida al solicitante para quedar registrada oficialmente dentro del padrón.

¿Dónde hacer el trámite de la Pensión Bienestar?

El registro se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar instalados en las distintas entidades del país. La dependencia suele organizar la atención mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido de los solicitantes, con el objetivo de agilizar la validación de documentos y reducir tiempos de espera.

Las personas interesadas pueden consultar la ubicación del módulo que les corresponde a través del portal oficial de los Programas para el Bienestar, seleccionando su estado y municipio de residencia.

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