Tarjetón Digital IMSS: para qué sirve y cómo tramitarlo sin hacer filas

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No perderás tu pensión por no tramitar el Tarjetón Digital. Fotos: Getty

El Tarjetón Digital IMSS se ha convertido en una herramienta útil para trabajadores, pensionados y jubilados que buscan consultar información laboral y de pagos sin acudir a oficinas. A través de este sistema, los usuarios pueden descargar comprobantes, revisar depósitos y acceder a diversos trámites desde internet.

El Tarjetón Digital no es obligatorio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que este documento no es obligatorio para recibir una pensión, aunque sí ofrece beneficios que facilitan la consulta de información personal y financiera.

“El Seguro Social aclara que esto es totalmente falso”, indicó la institución respecto a las versiones que aseguraban una supuesta suspensión de pagos.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital IMSS?

El Tarjetón Digital IMSS sustituyó al tradicional talón de pago impreso y sólo está disponible en formato electrónico.

Entre las principales funciones que ofrece destacan:

Consultar y descargar comprobantes de pago

Revisar depósitos, deducciones y descuentos

Verificar pagos extraordinarios o prestaciones

Consultar datos laborales y personales

Descargar recibos de pensión o jubilación

Dar seguimiento a créditos o préstamos vigentes

Actualizar información como domicilio, teléfono o correo electrónico

Además, permite contar con documentación para trámites administrativos, aclaraciones bancarias o procesos relacionados con pensiones y créditos.

¿Quiénes pueden obtener el Tarjetón Digital?

El servicio está disponible para:

Trabajadores activos afiliados al IMSS

Pensionados

Jubilados

¿Cómo tramitar el Tarjetón Digital IMSS?

El registro puede realizarse en línea y no requiere acudir a una oficina del Seguro Social. Para obtenerlo debes:

Ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital IMSS. Seleccionar la opción “Registro de nuevo usuario”. Capturar en el registro: CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Fecha de afiliación al IMSS

Correo electrónico vigente

Dirección completa Confirmar la información solicitada.

Una vez concluido el proceso, podrás consultar y descargar tus comprobantes directamente desde el portal o mediante la aplicación IMSS Digital.

¿Existe una versión física?

No. El IMSS señala que el Tarjetón Digital únicamente existe en formato electrónico y puede descargarse en PDF cuando el usuario lo necesite.

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