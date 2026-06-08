¡Toma nota! Registro de pensiones Bienestar será del 22 al 28 de junio; ve requisitos

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Registro de pensiones Bienestar será del 22 al 28 de junio. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, abrirá un nuevo registro de las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar del 22 al 28 de junio.

Registro para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026

El pasado 1 de junio, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció una nueva jornada de incorporación para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Las personas interesadas en registrarse deberán acudir a uno de los módulos del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas para realizar el trámite correspondiente.

La incorporación se llevará a cabo del 22 al 28 de junio de 2026, por lo que se recomienda consultar con anticipación la ubicación del módulo que corresponda a cada solicitante.

Foto: Captura de pantalla..

Requisitos y documentos para registrarse a las pensiones Bienestar

Las personas que deseen incorporarse a los programas deberán cumplir con los siguientes requisitos y presentar la documentación correspondiente:

Pensión para Adultos Mayores

Tener 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años.

Los documentos requeridos son:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

Las autoridades indicaron que los documentos deberán presentarse en original y copia para facilitar el proceso de registro.

Montos oficiales de las pensiones en 2026

Para 2026, las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar contemplan los siguientes montos:

Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante): 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales

6 mil 400 pesos bimestrales, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalente a mil 550 pesos mensuales

La entrega de los recursos se realiza de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Entrega de tarjetas Bienestar para nuevos beneficiarios

La Secretaría de Bienestar también informó que las personas que realizaron su registro durante el pasado mes de abril recibirán su tarjeta Bienestar entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio de 2026.

Con este proceso, los nuevos beneficiarios podrán acceder al depósito de los recursos correspondientes a los programas sociales para los que fueron incorporados.

Para coordinar la entrega de las tarjetas, los nuevos beneficiarios recibirán un mensaje de texto (SMS) en el que se les informará el día, la hora y el módulo exacto al que deberán acudir para recoger el plástico.

Foto: Captura de pantalla..

Las autoridades señalaron que es importante estar atentos a los mensajes enviados al número telefónico proporcionado durante el proceso de inscripción, ya que mediante esa vía se notificará la información relacionada con la entrega de la tarjeta Bienestar.

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