Pensión Bienestar: ¿qué se sabe hasta ahora de los pagos del bimestre julio-agosto?

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Aún se espera calendario de pagos de Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Con la llegada de julio, millones de beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar esperan el depósito correspondiente al cuarto bimestre de 2026, un apoyo económico que se entrega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha publicado el calendario oficial de pagos para el periodo julio-agosto, ya existen algunos datos confirmados sobre los programas que recibirán recursos, los montos que se entregarán y la forma en que suele realizarse la dispersión.

¿Qué programas recibirán pago en julio-agosto?

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, durante el bimestre julio-agosto se espera la dispersión de recursos para:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar, para las beneficiarias incorporadas al programa

La confirmación oficial de fechas deberá ser publicada por la Secretaría de Bienestar en los próximos días.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Los montos vigentes para 2026 son:

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Los depósitos se realizan de forma directa, sin intermediarios.

¿Cómo se depositan los apoyos?

La Secretaría de Bienestar realiza los pagos mediante depósitos bancarios en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios no necesitan acudir a oficinas para recibir el recurso, ya que el dinero se refleja automáticamente en la cuenta asociada a su tarjeta una vez que corresponde su fecha de pago.

¿Cuándo suele publicarse el calendario oficial?

En bimestres anteriores, la Secretaría de Bienestar ha dado a conocer el calendario durante los primeros días del mes de pago, generalmente a través de:

La conferencia matutina del Gobierno federal

Las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar

Los canales oficiales del Banco del Bienestar

Por ello, se espera que el calendario de julio-agosto sea presentado en los primeros días de julio.

¿Qué ha dicho la Secretaría de Bienestar?

Hasta este momento, la dependencia no ha publicado el calendario oficial ni las fechas exactas de dispersión para el bimestre julio-agosto.

Tampoco ha confirmado cambios en el mecanismo de pago o en los montos de los programas sociales, por lo que continúan vigentes las reglas utilizadas durante los bimestres anteriores.

¿Los pagos volverán a ser por letra del apellido?

Aunque aún no existe confirmación oficial para julio-agosto, la dispersión de los apoyos suele organizarse de forma escalonada utilizando la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Este esquema ha sido utilizado de manera recurrente por la Secretaría de Bienestar para evitar saturaciones en sucursales bancarias y facilitar la entrega de recursos.

Sin embargo, será necesario esperar la publicación del calendario oficial para conocer si el orden alfabético se mantendrá y cuáles serán las fechas asignadas a cada grupo.

¿Qué deben hacer los beneficiarios mientras se publica el calendario?

La recomendación oficial es mantenerse atentos únicamente a los canales de comunicación de la Secretaría de Bienestar y del Banco del Bienestar, ya que cualquier fecha que circule antes de la publicación del calendario oficial debe considerarse preliminar.

Por el momento, lo único confirmado es que los programas sociales continúan operando con normalidad y que los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto se realizarán durante el mes de julio.

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