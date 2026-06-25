Últimos días para inscribirte a las pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Pensión de Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro

La fecha límite para registrarse a la Pensión para Adultos Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar es el próximo domingo 28 de junio de 2026, por lo que las personas interesadas aún tienen unos días para realizar el trámite y acceder a estos apoyos económicos del Gobierno de México.

Este miércoles 24 de junio continúa el proceso de inscripción que inició el pasado 22 de junio. El registro debe realizarse de manera presencial en los módulos de Bienestar habilitados en todo el país.

¿Hasta cuándo puedo registrarme a la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar informó que el periodo de inscripción concluirá el 28 de junio, por lo que quienes no hayan acudido todavía deberán hacerlo antes de esa fecha.

El calendario de atención se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

Miércoles 24: I, J, K, L y M

Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 27 y domingo 28: todas las letras

Los módulos atienden de 10:00 a 16:00 horas.

Documentos que debes llevar al registro

Para completar el trámite es indispensable presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Teléfono de contacto

Las autoridades también permiten registrar una persona auxiliar, quien deberá presentar exactamente los mismos documentos.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más y otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está destinada a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales.

La Secretaría de Bienestar recordó que el trámite es gratuito y que los apoyos se entregan de forma directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.