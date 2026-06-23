Abren registro a Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Coahuila: módulos, días y horarios de atención
Autoridades de Coahuila informaron que se abrió el registro para la Pensión de Adultos Mayores y de Mujeres Bienestar en el estado, por lo que también dieron a conocer cuáles son los módulos, los días y horarios de atención para quienes estén interesados en inscribirse en estas pensiones.
Registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Coahuila
A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Bienestar de Coahuila anunció que se abrió el registro para las siguientes dos pensiones en la entidad:
- Pensión de Adultos Mayores
- Mujeres Bienestar
Por esta misma razón, señalaron cuáles serán los módulos de atención para los interesados en la entidad, así como los días y horarios en que podrán llevar a cabo el trámite para recibir los apoyos económicos del gobierno federal.
Módulos, días y horarios para registrarse a las pensiones en Coahuila
La Secretaría del Bienestar de Coahuila señaló que los módulos, días y horarios de atención para el registro a la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar son los siguientes:
Región Sur
- Saltillo: del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en la Tienda ISSSTE
- Arteaga: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador
- Ramos Arizpe: del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a la 15:00 horas, en CADER
- General Cepeda: del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en SAGARPA
Región Laguna
- Torreón: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas
- Parras: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador Bienestar
- Viesca: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador y en la Presidencia Municipal
- Matamoros: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador
Región Centro
- Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Juárez, Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio
- Progreso: sólo el 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador
Región Norte
- Guerrero: el 23 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Salón Ejidal
- Jiménez: el 23 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro Integrador; y el 24 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas en el Centro Comunitario
- Morelos, Zaragoza y Villa Unión: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio
- Nava: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Auditorio Municipal
- Piedras Negras: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Salón de Eventos del Sindicato de Telefonistas
- Acuña: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Mercado Acuña
- Hidalgo: el 24 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el DIF Municipal
Región Cuatrociénegas
- Francisco I. Madero, Lamadrid, Nadadores, San Pedro y Sierra Mojada: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio
- Ocampo: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador y en la Secretaría de Comunicación y Transporte
- Sacramento: en el Centro Integrador, aunque no mencionan días y horarios
- San Buenaventura: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en SAGARPA
¿Cómo ubicar tu módulo?
Por último, la Secretaría de Bienestar de Coahuila explica que quienes estén interesados en inscribirse en las pensiones, pueden ubicar el módulo que les corresponde consultando la página gob.mx/bienestar, teniendo a la mano su CURP.
Documentos necesarios para registrarse
Además, agregan que para registrarse necesitan los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Teléfono de contacto
- CURP
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