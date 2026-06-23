Abren registro a Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Coahuila: módulos, días y horarios de atención

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Abren registro para pensiones Bienestar en Coahuila. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Coahuila informaron que se abrió el registro para la Pensión de Adultos Mayores y de Mujeres Bienestar en el estado, por lo que también dieron a conocer cuáles son los módulos, los días y horarios de atención para quienes estén interesados en inscribirse en estas pensiones.

Registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Coahuila

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Bienestar de Coahuila anunció que se abrió el registro para las siguientes dos pensiones en la entidad:

Pensión de Adultos Mayores

Mujeres Bienestar

Por esta misma razón, señalaron cuáles serán los módulos de atención para los interesados en la entidad, así como los días y horarios en que podrán llevar a cabo el trámite para recibir los apoyos económicos del gobierno federal.

Módulos, días y horarios para registrarse a las pensiones en Coahuila

La Secretaría del Bienestar de Coahuila señaló que los módulos, días y horarios de atención para el registro a la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar son los siguientes:

Región Sur

Saltillo: del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en la Tienda ISSSTE

del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en la Tienda ISSSTE Arteaga: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador

del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador Ramos Arizpe: del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a la 15:00 horas, en CADER

del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a la 15:00 horas, en CADER General Cepeda: del 22 al 26 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en SAGARPA

Región Laguna

Torreón: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas Parras: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador Bienestar

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador Bienestar Viesca: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador y en la Presidencia Municipal

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador y en la Presidencia Municipal Matamoros: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador

Región Centro

Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Juárez, Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio Progreso: sólo el 28 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Centro Integrador

Región Norte

Guerrero: el 23 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Salón Ejidal

el 23 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Salón Ejidal Jiménez: el 23 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro Integrador; y el 24 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas en el Centro Comunitario

el 23 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro Integrador; y el 24 de junio, de las 9:00 a las 16:00 horas en el Centro Comunitario Morelos, Zaragoza y Villa Unión: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio Nava: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Auditorio Municipal

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Auditorio Municipal Piedras Negras: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Salón de Eventos del Sindicato de Telefonistas

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Salón de Eventos del Sindicato de Telefonistas Acuña: del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Mercado Acuña

del 22 al 28 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Mercado Acuña Hidalgo: el 24 de junio, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el DIF Municipal

Región Cuatrociénegas

Francisco I. Madero, Lamadrid, Nadadores, San Pedro y Sierra Mojada: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio

del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador de cada municipio Ocampo: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador y en la Secretaría de Comunicación y Transporte

del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en el Centro Integrador y en la Secretaría de Comunicación y Transporte Sacramento: en el Centro Integrador, aunque no mencionan días y horarios

en el Centro Integrador, aunque no mencionan días y horarios San Buenaventura: del 22 al 28 de junio, de las 10:00 a las 16:00 horas, en SAGARPA

¿Cómo ubicar tu módulo?

Por último, la Secretaría de Bienestar de Coahuila explica que quienes estén interesados en inscribirse en las pensiones, pueden ubicar el módulo que les corresponde consultando la página gob.mx/bienestar, teniendo a la mano su CURP.

Documentos necesarios para registrarse

Además, agregan que para registrarse necesitan los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

CURP

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