¡Ya abrió el registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar! Checa requisitos y fecha límite

GENERANDO AUDIO...

Adultos Mayores y Mujeres Bienestar inician su registro. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas ya pueden realizar su registro a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, luego de que este lunes 22 de junio inició el periodo de incorporación para nuevos beneficiarios.

La Secretaría de Bienestar informó que el registro permanecerá abierto hasta el próximo domingo 28 de junio de 2026, por lo que las personas interesadas deberán acudir al Módulo de Bienestar que les corresponda para realizar el trámite de manera presencial y gratuita.

🚨 ¡Se abren registros a las Pensiones Bienestar!



📅 Del 22 al 28 de junio podrán registrarse todas las personas de 65 años o más a la #PensiónAdultosMayores y las mujeres de 60 a 64 años a la #PensiónMujeresBienestar. 👴🏼👵🏼



Consulta los requisitos: https://t.co/iRjAaRw6hr pic.twitter.com/Cu2At1T2gP — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 22, 2026

Arranca registro a la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

Las personas interesadas deberán acudir a los módulos en un horario de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación puede consultarse en el portal oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde es necesario seleccionar la entidad y el municipio de residencia. El registro se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas solicitantes:

Calendario de registro a Pensiones para el Bienestar junio 2026:

Letra inicial Día A, B, C Lunes 22 D, E, F, G, H Martes 23 I, J, K, L, M Miércoles 24 N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 25 S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 26 Todas las letras Sábado 27 y domingo 28

Datos clave del registro

Fechas: del 22 al 28 de junio de 2026

del 22 al 28 de junio de 2026 Horario: de 10:00 a 16:00 horas

de 10:00 a 16:00 horas Programas: Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar Trámite: presencial y gratuito

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Las personas interesadas en cualquiera de los dos programas deberán presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Teléfono de contacto

Durante el trámite también es posible registrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar la misma documentación y podrá apoyar posteriormente en gestiones relacionadas con el programa.

¿De cuánto es el monto de la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad y otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales.

El objetivo del programa es contribuir a mejorar la autonomía económica de las beneficiarias. Una vez que las mujeres cumplen 65 años, pasan automáticamente al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Requisitos para recibir la Pensión Mujeres Bienestar

Para realizar el registro es necesario acudir al módulo correspondiente con:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

¿Cuánto paga la Pensión para Adultos Mayores en 2026?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales a todas las personas de 65 años o más.

Este programa forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y los recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Pensión para Adultos Mayores?

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes criterios:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicana o mexicano por nacimiento o naturalización con domicilio en México

Además, deberán presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto (celular o fijo)

Es recomiendable acudir al módulo correspondiente dentro de las fechas establecidas y presentar la documentación completa para agilizar el trámite para tu apoyo del bienestar según sea el caso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.