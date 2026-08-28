Pensión IMSS de agosto 2026: ¿se suma algún pago extra por el Día del Abuelo?

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Jubilados reciben Pensión IMSS mensualmente. Foto: Cuartoscuro

Para muchos pensionados del IMSS, agosto llega acompañado de una fecha especial: el Día del Abuelo, una celebración que cada año genera expectativa entre los adultos mayores. En medio de los festejos, también han comenzado a surgir dudas sobre la posibilidad de recibir algún depósito o apoyo adicional junto con la pensión mensual.

En redes sociales y algunos sitios de internet circula información sobre un supuesto pago extra para pensionados del IMSS, con motivo del Día del Abuelo. Ante las consultas de los beneficiarios, en Uno TV te contamos qué se sabe sobre este posible beneficio y qué ha informado oficialmente el instituto.

¿Habrá un pago extra de la Pensión IMSS por el Día del Abuelo?

La respuesta es no. El IMSS no contempla un bono, apoyo especial ni depósito extraordinario relacionado con el Día del Abuelo, por lo que los pensionados únicamente recibirán el pago que les corresponde de manera habitual conforme al calendario oficial.

Hasta el momento, el instituto tampoco ha emitido algún comunicado anunciando recursos adicionales para agosto por esta celebración.

Por ello, los pensionados deben tomar con reserva cualquier información que prometa depósitos extra o beneficios económicos vinculados a esta fecha.

¿Cuál es el único pago adicional que reciben algunos pensionados?

El único depósito extraordinario contemplado de forma regular para ciertos pensionados del IMSS es el aguinaldo.

Este beneficio lo reciben quienes están pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 en las modalidades de vejez, cesantía en edad avanzada e invalidez.

El aguinaldo equivale a una mensualidad de pensión y normalmente se entrega en dos exhibiciones durante los últimos meses del año.

En contraste, los pensionados bajo el régimen de la Ley 1997 no cuentan con este beneficio porque su retiro opera bajo reglas distintas.

¿Qué deben hacer los pensionados ante información sobre pagos extra?

Si reciben mensajes, publicaciones o cadenas que anuncian bonos especiales, depósitos extraordinarios o registros para obtener dinero adicional, lo mejor es verificar primero la información.

Las autoridades recomiendan consultar:

El portal oficial del IMSS .

. Las cuentas verificadas del instituto en redes sociales.

en redes sociales. La línea de atención del IMSS .

. Los avisos oficiales sobre calendario de pagos.

De esta manera, los pensionados podrán evitar fraudes o información falsa relacionada con supuestos apoyos que en realidad no existen.

Por ahora, los beneficiarios del IMSS pueden celebrar el Día del Abuelo con tranquilidad, pero sin esperar un depósito adicional, ya que el instituto no contempla un pago extra por esta conmemoración. El único beneficio extraordinario reconocido de manera regular para algunos pensionados sigue siendo el aguinaldo anual.

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