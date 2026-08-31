Apoyo Bienestar para personas de 30 a 64 años: revisa cuándo y dónde registrarte en septiembre

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Nuevo apoyo del Bienestar busca Salud Universal. Foto: Cuartosacuro

En el mes de septiembre continúa el registro al apoyo del Bienestar que da el Gobierno federal para personas de 30 a 64 años y adultos mayores, en el cual podrán acceder a los servicios de salud sin ningún costo y sin estar afiliados necesariamente al IMSS o ISSSTE.

Continuando con el proceso que concluye en septiembre, la credencialización para el Servicio Universal de Salud mantiene abiertos sus módulos en los estados que tienen convenio, y aquí te decimos cómo y cuándo inscribirte en septiembre de 2026.

¿Quiénes pueden hacer este registro?

Para las personas de 30 a 64 años, el proceso está dirigido a quienes ya reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. La credencialización forma parte de la estrategia para integrar a los beneficiarios al Servicio Universal de Salud.

El registro también contempla a personas adultas mayores que forman parte de los programas de Bienestar.

La Secretaría de Bienestar informó que este proceso de credencialización se realiza en módulos instalados para tal fin y que, para este grupo prioritario, continuará hasta el 14 de noviembre de 2026.

Éste es el calendario para septiembre

Para evitar aglomeraciones, el registro se organiza según la primera letra del primer apellido.

Durante la primera y tercera semana del mes, corresponde:

Lunes: A y B

A y B Martes: C

C Miércoles: D, E y F

D, E y F Jueves: G

G Viernes: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Sábado: rezagados

Para la segunda y cuarta semana, el orden cambia:

Lunes: M

M Martes: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles: R

R Jueves: S, T y U

S, T y U Viernes: V, W, X, Y y Z

V, W, X, Y y Z Sábado: rezagados

Este mismo esquema se aplica durante los meses que contempla el proceso de credencialización.

¿Dónde puedes hacer el registro?

La Secretaría de Bienestar instaló 2 mil 136 módulos para realizar la credencialización, con atención de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

La ubicación del módulo que corresponde a cada persona puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar. También se puede solicitar orientación mediante el 079.

¿Qué necesitas llevar?

El trámite busca ser sencillo. Para realizarlo se solicita:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

con una antigüedad no mayor a seis meses Teléfono de contacto

Durante el registro se recopilan los datos necesarios para la credencialización, además de la fotografía y huellas de la persona beneficiaria.

¿Para qué sirve la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial será utilizada como parte del Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es facilitar la atención dentro de las instituciones públicas de salud.

El Gobierno federal ha señalado que, entre sus funciones, permitirá identificar la derechohabiencia, consultar las unidades de salud más cercanas y acceder al expediente médico electrónico.

Además, el decreto que creó el Servicio Universal de Salud establece un mecanismo de coordinación entre las instituciones públicas para facilitar la atención médica y la continuidad de los servicios de salud.

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