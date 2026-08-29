¿Pensionados recibirían un pago extra? Checa quiénes cobrarían este beneficio

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Pensión IMSS e ISSSTE: ¿quiénes recibirán dinero extra?. Foto: Cuartoscuro

Las personas pensionadas del IMSS e ISSSTE que también reciben la Pensión para el Bienestar podrían acumular varios pagos durante noviembre y diciembre de 2026. Sin embargo, no se trata de un depósito extraordinario único, sino de la coincidencia de diferentes prestaciones y apoyos.

El monto que cada beneficiario reciba dependerá del régimen de pensión al que pertenezca, así como de su incorporación al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Quiénes podrían recibir varios pagos a fin de año?

El llamado “megadepósito” podría beneficiar a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos de alguno de los siguientes esquemas:

Pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 o Ley de 1997.

Pensionados del ISSSTE , ya sea bajo el régimen Décimo Transitorio o cuentas individuales.

, ya sea bajo el régimen Décimo Transitorio o cuentas individuales. Beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Es importante aclarar que no todos los pensionados recibirán los tres conceptos. Para obtener los pagos correspondientes, la persona debe cumplir con los requisitos de cada programa.

¿De dónde saldría el “megadepósito” de fin de año?

La cantidad que algunos pensionados podrían recibir durante los últimos meses de 2026 estaría integrada por diferentes conceptos que se entregan de acuerdo con calendarios independientes.

1. Pensión mensual del IMSS o ISSSTE

Los pensionados reciben su mensualidad ordinaria conforme al calendario establecido por el instituto correspondiente, este depósito no representa un dinero adicional, sino el pago habitual de la pensión.

Foto: ISSSTE

2. Aguinaldo para pensionados

En el caso de determinados pensionados del IMSS bajo la Ley del Seguro Social de 1973, el aguinaldo forma parte de las prestaciones correspondientes a su régimen.

Para los pensionados del ISSSTE, el aguinaldo se entrega de acuerdo con las disposiciones y calendario establecidos por la institución, generalmente dividido en partes,es por ello, el monto y la fecha de pago pueden variar dependiendo del régimen de cada pensionado.

Mes Pensión IMSS Pensión ISSSTE Septiembre 1 de septiembre 28 de agosto Octubre 1 de octubre 30 de septiembre Noviembre 2 de noviembre 29 de octubre Aguinaldo No aplica Primera quincena de noviembre (primera parte) Diciembre 1 de diciembre 27 de noviembre (segunda parte de diciembre)

3. Pensión para el Bienestar

A estos ingresos puede sumarse el apoyo correspondiente al último bimestre de 2026 para quienes estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Este programa está dirigido a personas de 65 años o más y los depósitos se realizan conforme al calendario que determina la Secretaría de Bienestar.

¿Todos recibirán un pago extra en diciembre?

No necesariamente, esta coincidencia de estos pagos no significa que el Gobierno federal vaya a entregar un bono adicional o una nueva pensión. Se trata de diferentes recursos que pueden coincidir durante la recta final del año.

Por ejemplo, una persona podría recibir:

Su pensión mensual del IMSS o ISSSTE.

El aguinaldo que corresponda según su régimen.

El pago de la Pensión para el Bienestar.

En consecuencia, el monto acumulado puede ser mayor durante noviembre y diciembre, pero dependerá de la situación particular de cada beneficiario.

En resumen, algunos adultos mayores podrían recibir varios depósitos entre noviembre y diciembre de 2026, pero no se trata de una pensión doble ni de un bono extraordinario generalizado.

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