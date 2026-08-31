Pensión Bienestar: calendario de pagos septiembre-octubre 2026; ve cuándo depositan según la letra de tu apellido
Los beneficiarios de los Programas para el Bienestar ya cuentan con el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Los depósitos se realizarán según la letra del primer apellido, con fechas que van del martes 1 al viernes 25 de septiembre.
El calendario contempla la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en septiembre 2026?
Estas son las fechas establecidas de acuerdo con la primera letra del apellido:
|Letra del primer apellido
|Día de pago
|A
|Martes 1 de septiembre
|B
|Miércoles 2 de septiembre
|C
|Jueves 3 de septiembre
|C
|Viernes 4 de septiembre
|D, E, F
|Lunes 7 de septiembre
|G
|Martes 8 de septiembre
|G
|Miércoles 9 de septiembre
|H, I, J, K
|Jueves 10 de septiembre
|L
|Viernes 11 de septiembre
|M
|Lunes 14 de septiembre
|M
|Martes 15 de septiembre
|N, Ñ, O
|Jueves 17 de septiembre
|P, Q
|Viernes 18 de septiembre
|R
|Lunes 21 de septiembre
|R
|Martes 22 de septiembre
|S
|Miércoles 23 de septiembre
|T, U, V
|Jueves 24 de septiembre
|W, X, Y, Z
|Viernes 25 de septiembre
El calendario señala que será por la letra del primer apellido y precisa que, a partir del día del depósito, se puede disponer del pago.
¿Cuánto pagan los programas Bienestar en 2026?
Los montos proporcionados para 2026 son los siguientes:
- Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.
- Apoyo para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.
Estos programas contemplan apoyos dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y estudiantes.
¿Cuánto paga Sembrando Vida en 2026?
El programa Sembrando Vida contempla para 2026 un apoyo económico ordinario de 6 mil 450 pesos al mes, además de insumos productivos, semillas, plantas, herramientas y acompañamiento técnico para las personas del campo que cumplan con los requisitos establecidos.
El pago se entrega a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, principalmente a través del Banco del Bienestar.
Sembrando Vida tiene la meta de apoyar hasta a 445 mil personas beneficiarias.
¿Qué programas aparecen en el calendario?
El calendario de pagos correspondiente a septiembre-octubre de 2026 incluye:
- Pensión para Adultos Mayores
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión para Personas con Discapacidad
- Programa Madres Trabajadoras
- Sembrando Vida
El Gobierno de México señala que los apoyos económicos de los Programas para el Bienestar están dirigidos a distintos sectores de la población y que durante 2026 se registró un ajuste en los pagos de los programas señalados.
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