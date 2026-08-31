Pensión Bienestar: calendario de pagos septiembre-octubre 2026; ve cuándo depositan según la letra de tu apellido

| 11:32 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Calendario de pagos de las pensiones Bienestar de septiembre y octubre 2026
Ya hay calendario de pagos en septiembre. Foto: Cuartoscuro

Los beneficiarios de los Programas para el Bienestar ya cuentan con el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Los depósitos se realizarán según la letra del primer apellido, con fechas que van del martes 1 al viernes 25 de septiembre.

El calendario contempla la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en septiembre 2026?

Estas son las fechas establecidas de acuerdo con la primera letra del apellido:

Letra del primer apellidoDía de pago
AMartes 1 de septiembre
BMiércoles 2 de septiembre
CJueves 3 de septiembre
CViernes 4 de septiembre
D, E, FLunes 7 de septiembre
GMartes 8 de septiembre
GMiércoles 9 de septiembre
H, I, J, KJueves 10 de septiembre
LViernes 11 de septiembre
MLunes 14 de septiembre
MMartes 15 de septiembre
N, Ñ, OJueves 17 de septiembre
P, QViernes 18 de septiembre
RLunes 21 de septiembre
RMartes 22 de septiembre
SMiércoles 23 de septiembre
T, U, VJueves 24 de septiembre
W, X, Y, ZViernes 25 de septiembre

El calendario señala que será por la letra del primer apellido y precisa que, a partir del día del depósito, se puede disponer del pago.

¿Cuánto pagan los programas Bienestar en 2026?

Los montos proporcionados para 2026 son los siguientes:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.
  • Apoyo para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Estos programas contemplan apoyos dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y estudiantes.

¿Cuánto paga Sembrando Vida en 2026?

El programa Sembrando Vida contempla para 2026 un apoyo económico ordinario de 6 mil 450 pesos al mes, además de insumos productivos, semillas, plantas, herramientas y acompañamiento técnico para las personas del campo que cumplan con los requisitos establecidos.

El pago se entrega a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, principalmente a través del Banco del Bienestar.

Sembrando Vida tiene la meta de apoyar hasta a 445 mil personas beneficiarias.

¿Qué programas aparecen en el calendario?

El calendario de pagos correspondiente a septiembre-octubre de 2026 incluye:

  • Pensión para Adultos Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Programa Madres Trabajadoras
  • Sembrando Vida

El Gobierno de México señala que los apoyos económicos de los Programas para el Bienestar están dirigidos a distintos sectores de la población y que durante 2026 se registró un ajuste en los pagos de los programas señalados.

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