Pensión Bienestar: calendario de pagos septiembre-octubre 2026; ve cuándo depositan según la letra de tu apellido

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Ya hay calendario de pagos en septiembre. Foto: Cuartoscuro

Los beneficiarios de los Programas para el Bienestar ya cuentan con el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Los depósitos se realizarán según la letra del primer apellido, con fechas que van del martes 1 al viernes 25 de septiembre.

El calendario contempla la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en septiembre 2026?

Estas son las fechas establecidas de acuerdo con la primera letra del apellido:

Letra del primer apellido Día de pago A Martes 1 de septiembre B Miércoles 2 de septiembre C Jueves 3 de septiembre C Viernes 4 de septiembre D, E, F Lunes 7 de septiembre G Martes 8 de septiembre G Miércoles 9 de septiembre H, I, J, K Jueves 10 de septiembre L Viernes 11 de septiembre M Lunes 14 de septiembre M Martes 15 de septiembre N, Ñ, O Jueves 17 de septiembre P, Q Viernes 18 de septiembre R Lunes 21 de septiembre R Martes 22 de septiembre S Miércoles 23 de septiembre T, U, V Jueves 24 de septiembre W, X, Y, Z Viernes 25 de septiembre

El calendario señala que será por la letra del primer apellido y precisa que, a partir del día del depósito, se puede disponer del pago.

¿Cuánto pagan los programas Bienestar en 2026?

Los montos proporcionados para 2026 son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

3 mil 300 pesos bimestrales. Apoyo para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Estos programas contemplan apoyos dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y estudiantes.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre – octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

¿Cuánto paga Sembrando Vida en 2026?

El programa Sembrando Vida contempla para 2026 un apoyo económico ordinario de 6 mil 450 pesos al mes, además de insumos productivos, semillas, plantas, herramientas y acompañamiento técnico para las personas del campo que cumplan con los requisitos establecidos.

El pago se entrega a mes vencido, mediante transferencias electrónicas u órdenes de pago, principalmente a través del Banco del Bienestar.

Sembrando Vida tiene la meta de apoyar hasta a 445 mil personas beneficiarias.

¿Qué programas aparecen en el calendario?

El calendario de pagos correspondiente a septiembre-octubre de 2026 incluye:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

El Gobierno de México señala que los apoyos económicos de los Programas para el Bienestar están dirigidos a distintos sectores de la población y que durante 2026 se registró un ajuste en los pagos de los programas señalados.

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