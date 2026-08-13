Patadas, golpes y hasta mordidas: los zafarranchos que han protagonizado legisladores

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Foto: Cuartoscuro.

El 12 de agosto de 2026, el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila protagonizaron un enfrentamiento físico durante una jornada de la Comisión Permanente, un episodio que se suma a los zafarranchos en el Congreso de México registrados durante las últimas dos décadas.

Legisladores de Morena y PRI se enfrentaron con insultos y empujones en el Senado de la República. Se acusaron de corruptos, narcos y porros. La manzana de la discordia fue Alejandro Moreno Cárdenas.#PortalUnoTV pic.twitter.com/svyW90soip — Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2026

Los enfrentamientos entre legisladores han ocurrido en la Cámara de Diputados, el Senado y congresos estatales. Algunos comenzaron con discusiones sobre asuntos legislativos y terminaron en golpes, empujones, jaloneos, patadas o mordidas.

Estos son algunos de los episodios registrados desde 2006.

2006: PAN y PRD se enfrentan por la tribuna

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 28 de noviembre de 2006, días antes de la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de México.

Diputados del PAN y PRD se enfrentaron por el control de la tribuna de la Cámara de Diputados. El PRD buscaba impedir que Calderón rindiera protesta en el recinto, mientras los panistas ocuparon la tribuna para evitar que la oposición hiciera lo mismo.

El enfrentamiento incluyó golpes, empujones e insultos. Legisladores forcejearon en las escaleras de acceso a la tribuna y uno de los diputados tuvo que ser retirado del salón en silla de ruedas.

La Cámara de Diputados documentó que las bancadas mantenían tomada la tribuna y que no existían acuerdos para liberarla antes de la ceremonia del 1 de diciembre.

2008: Rubén Camarillo reta a duelo a Dante Delgado

En abril de 2008, durante la discusión relacionada con la reforma energética, el entonces senador panista Rubén Camarillo retó a duelo al legislador Dante Delgado.

Camarillo reclamó a Delgado por expresiones que consideró ofensivas contra la senadora panista María Teresa Ortuño y le pidió resolver el asunto fuera del recinto.

El episodio no terminó en una pelea física, pero formó parte de los enfrentamientos parlamentarios que quedaron registrados por amenazas, insultos y desafíos públicos.

2018: gritos y jaloneos durante la Ley de Ingresos

El 18 de diciembre de 2018, durante la discusión de la Ley de Ingresos, una confrontación entre legisladores del PAN y Morena pasó de los gritos a los jaloneos y agresiones físicas.

La disputa se produjo después de una discusión relacionada con una votación. Los legisladores llegaron a los jalones de cabello y otros diputados intentaron contener el conflicto.

El enfrentamiento tuvo posteriormente una derivación entre las diputadas Ana Paola López Birlain, del PAN, e Irma Juan Carlos, de Morena.

López Birlain denunció una agresión física y el Comité de Ética de la Cámara de Diputados abrió un expediente.

En abril de 2019, el Comité informó que ambas legisladoras llegaron a una conciliación. Irma Juan Carlos ofreció una disculpa, la cual fue aceptada por López Birlain.

2020: diputadas de Baja California Sur se agreden a mordidas

El 24 de marzo de 2020, las diputadas locales Lorenia Lineth Montaño Ruiz, del PES, y Rosalba Rodríguez López, de Morena, protagonizaron una pelea durante una disputa por el control de la Dirección de Finanzas del Congreso de Baja California Sur.

El enfrentamiento incluyó mordidas y rasguños. Ambas legisladoras presentaron lesiones visibles.

La disputa ocurrió mientras distintos grupos intentaban controlar el acceso a las oficinas de Finanzas y se preparaba el nombramiento de un nuevo responsable del área.

El episodio ocurrió durante los primeros días de las restricciones por la pandemia de COVID-19.

2020: golpes por la desaparición de 109 fideicomisos

El 6 de octubre de 2020, la discusión en la Cámara de Diputados sobre la desaparición de 109 fondos y fideicomisos terminó en un enfrentamiento físico.

La mayoría de Morena y sus aliados impulsaba la eliminación de los fideicomisos, mientras legisladores de oposición tomaron la tribuna.

La sesión derivó en insultos, empujones y golpes. Legisladores de Morena intentaron recuperar el espacio ocupado por integrantes de PAN, PRI, MC y PRD.

La Cámara aprobó posteriormente la extinción de los 109 fideicomisos, por un monto reportado entonces en 68 mil 478 millones de pesos.

2021: la Miscelánea Fiscal termina en golpes

El 20 de octubre de 2021, la discusión de la Miscelánea Fiscal 2022 provocó otro enfrentamiento en San Lázaro.

Diputados de Morena, PT y PAN se enfrentaron en la tribuna después de una disputa relacionada con el procedimiento para votar una reserva.

La discusión en San Lázaro sobre las 500 reservas a la miscelánea fiscal llegó hasta los golpes, esto luego de varias horas de análisis en la @Mx_Diputados. https://t.co/CLCx5Lm7Yh pic.twitter.com/KtAdTPdAtW — @diario24horas (@diario24horas) October 20, 2021

El conflicto involucró, entre otros, a Jorge Espadas, Elías Lixa, Margarita García y Manuel Alejandro Robles.

Hubo empujones, manotazos y golpes, por lo que la Mesa Directiva decretó un receso para intentar controlar la situación.

La discusión se extendió durante una sesión maratónica de más de 72 horas. Finalmente, la Cámara aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 con 274 votos a favor y 220 en contra.

2022: María Clemente empuja a Santiago Creel

El 31 de marzo de 2022, una confrontación por las expresiones del entonces diputado panista Gabriel Quadri contra la legisladora trans Salma Luévano provocó otro episodio en San Lázaro.

Santiago Creel.



Un educado caballero.



Maria Clemente Garcia y Salma Luevano, abusando de su condición.



Asi no.@MARIACLEMENTEMX pic.twitter.com/5mciTelre8 — 🌸Ǝ ɐpədəZ Ǝ ɐɹnɐL 🌸 🇲🇽¦ 🇪🇦🇺🇲🇮🇹 (@lzepeda) April 1, 2022

Las diputadas María Clemente García y Salma Luévano tomaron la tribuna para exigir acciones contra Quadri.

En medio de la protesta, María Clemente se acercó a la presidencia de la Mesa Directiva, ocupada por Santiago Creel, y lo empujó y le arrebató el micrófono.

La Mesa Directiva decretó un receso para controlar la situación.

2022: Jesús Sesma y Jorge Gaviño terminan a patadas

El 14 de diciembre de 2022, el Congreso de la Ciudad de México fue escenario de una pelea entre Jesús Sesma, del Partido Verde, y Jorge Gaviño, del PRD.

La disputa surgió por un dictamen relacionado con la Ley de Bienestar Animal.

Tremendo agarre entre los diputados locales Jesús Sesma y Jorge Gaviño, del PVEM y PRD, luego de que no se aprobó la integración en el orden del día de la sesión de esta noche el dictamen para crear la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México. pic.twitter.com/CHzuzerxR7 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) December 15, 2022

Después de intercambiar insultos en un pasillo del Congreso capitalino, ambos legisladores pasaron a los empujones y las patadas.

Personal de resguardo y otros diputados intervinieron para separarlos.

Posteriormente, ambos reconocieron que habían reaccionado de manera violenta y ofrecieron disculpas.

2024: primer enfrentamiento entre Alito Moreno y Noroña

El 31 de octubre de 2024, Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron un enfrentamiento durante una sesión del Senado.

En ese momento se discutía la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de “supremacía constitucional”.

Amé el…



Noroña- a mí, me respetas.



Alito- ¡hazte respetar!



Jajajajajaja

pic.twitter.com/N1zvI7XOZf — 👑Lai Reina de Dinamarca (@LaishaWilkins) November 1, 2024

Moreno subió a la Mesa Directiva para reclamar que no se le había concedido el uso de la palabra. La discusión con Noroña subió de tono y ambos tuvieron un encontronazo físico.

El momento quedó registrado en video.

2025: diputados se enfrentan por contratos de carbón de CFE

El 23 de octubre de 2025, los diputados Theodoros Kalionchiz, del PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT, se enfrentaron físicamente durante una reunión relacionada con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

La disputa estuvo vinculada con los contratos de suministro de carbón de la CFE y con acusaciones cruzadas sobre intereses particulares.

Los legisladores intercambiaron golpes, empujones e insultos.

Ambos reconocieron posteriormente que hubo un enfrentamiento físico, aunque cada uno responsabilizó al otro por iniciarlo.

2025: Alito Moreno y Noroña protagonizan otro zafarrancho

El 27 de agosto de 2025, el Senado volvió a registrar un enfrentamiento físico durante la última sesión de la Comisión Permanente.

Alejandro Moreno y otros legisladores priistas protagonizaron una confrontación con Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente de la Mesa Directiva.

El conflicto comenzó después de que Moreno reclamó por no haber recibido el uso de la palabra. El episodio escaló hasta los empujones y golpes.

🚨 Acá el ángulo de Emiliano, el trabajador del Senado más agraviado en el Alito vs Noroña.pic.twitter.com/5aNQQEbEV4 — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) August 27, 2025

Además de Noroña, fueron señalados como afectados la diputada Dolores Padierna y el trabajador del Senado Emiliano González González.

La presidencia de la Comisión Permanente informó que presentaría denuncias y anunció que se analizaría solicitar el desafuero de los legisladores responsables.

Posteriormente, la Mesa Directiva identificó entre los legisladores priistas señalados a Rubén Moreira, Erubiel Alonso, Carlos Gutiérrez Mancilla, Pablo Angulo y Alejandro Moreno.

2026: Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez Mancilla se retan a golpes

El 28 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados registró otro momento de tensión durante la discusión de temas electorales.

El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó acusaciones contra legisladores de Morena, a quienes calificó de “narco políticos”.

El morenista Zenyazen Escobar respondió levantándose de su curul y adoptando una posición de pelea, mientras compañeros de bancada intentaban contenerlo.

Zenyazen Escobar estuvo tambaleante, por estar en presunto estado etílico, durante la sesión del Congreso federal de hoy, por eso la diputada del PRI, Ana Gonzales y el panista Federico Doring, pidieron que le hicieran un ‘antidoping’.

Zenyazen Escobar también retó a golpes al… pic.twitter.com/WSe37hnUCC — Marco Antonio Aguirre (@marcoaguiro) May 28, 2026

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino y pidió a los legisladores que se comportaran a la altura de su responsabilidad pública.

2026: Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila protagonizan el enfrentamiento más reciente

El 12 de agosto de 2026, la confrontación volvió a aparecer en el Congreso durante una jornada de la Comisión Permanente.

El priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el diputado de Morena Arturo Ávila intercambiaron señalamientos durante una discusión sobre las acusaciones de “narcogobierno” y la presunta injerencia extranjera.

De acuerdo con los reportes incluidos en el material, Gutiérrez Mancilla encaró a Ávila y lo siguió mientras éste intentaba retirarse.

🗳️📌 ÁRTURO ÁVILA Y MANCILLA SE ENFRENTAN CASI A GOLPES EN EL SENADO (VIDEO COMPLETO)



Arturo Ávila, diputado de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, protagonizaron un enfrentamiento durante la Comisión Permanente.



Hubo empujones, jaloneos e insultos en el Patio del… https://t.co/EVjv86GuWg pic.twitter.com/8hmFGEogXG — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 12, 2026

El intercambio derivó en forcejeos y contacto físico, incluido un momento en el que Gutiérrez Mancilla tomó del cuello a Ávila.

El episodio ocurrió después de los enfrentamientos protagonizados por Gutiérrez Mancilla en agosto de 2025 y mayo de 2026.

Con el caso del 12 de agosto de 2026, el legislador priista aparece en tres episodios recientes incluidos en este recorrido: el enfrentamiento del Senado de agosto de 2025, el episodio con Zenyazen Escobar de mayo de 2026 y el ocurrido con Arturo Ávila en la Comisión Permanente.

Los casos registrados desde 2006 muestran distintos tipos de confrontación entre legisladores. Algunos terminaron en golpes y peleas físicas, mientras otros quedaron en empujones, jaloneos, amenazas o retos a pelear.

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