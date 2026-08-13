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Noticias de hoy 13 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Reanudan actividades

Aunque Estados Unidos reanudará hoy sus actividades en todo Michoacán, le recomienda a sus ciudadanos no viajar al estado por temas de seguridad.

Llegan connacionales

El Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en Colombia, luego del sismo de magnitud 7.4

Detienen a agresor

El presunto agresor de una recepcionista en un hotel de Santa Fe, Octavio “N”, fue detenido en San Diego, California, así lo informó la Fiscalía de la CDMX.

“EE.UU. no controla”

Irán negó que el estrecho de Ormuz esté bajo control de Estados Unidos como aseguró Donald Trump; así que la ruta marítima sigue bloqueada por la guerra.

Crece turismo

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, el turismo internacional aumentó 4.6% de enero a junio, a diferencia de 2025 en el mismo periodo.

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