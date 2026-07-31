¿Tienes 65 años? Esto debes saber sobre tu Afore y la Ley 73

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Conoce los requisitos para pensionarte ante el IMSS. Foto: Getty/Cuartoscuro

Si comenzaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, puedes pensionarte bajo el Régimen 73. Para acceder a esta modalidad necesitas cumplir con requisitos como tener al menos 500 semanas de cotización y contar con la resolución correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explica que el monto de la pensión depende, entre otros factores, de la edad en la que se solicite y del salario registrado durante las últimas semanas cotizadas.

Régimen 73: ¿qué requisitos necesitas?

Para solicitar la pensión bajo este esquema, el principal requisito es contar con 500 semanas de cotización como mínimo.

Además, el porcentaje de la pensión cambia según la edad en la que te retires. La pensión que recibirías aumenta conforme te acercas a los 65 años.

Para calcular el monto también se considera el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente cinco años, además del nivel salarial.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Identificación oficial

Estado de cuenta de tu Afore o comprobante de registro

o comprobante de registro Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución o Negativa de Pensión emitida por el IMSS

¿Cómo tramitar la pensión del Régimen 73?

Primero debes acudir a la Subdelegación del IMSS para presentar tu solicitud de pensión.

Una vez que el instituto determine qué modalidad de retiro te corresponde, debes acudir a tu Afore para iniciar el trámite de disposición de recursos.

En la sucursal tendrás que entregar los documentos requeridos y llenar la Solicitud de Disposición de Recursos.

De acuerdo con la información de Consar, la Afore debe poner a disposición los recursos correspondientes en un plazo no mayor a seis días hábiles, una vez que se haya presentado la documentación requerida.

¿Qué ocurre si no alcanzas las 500 semanas?

Si tienes 60 años o más y el IMSS determina que no cumples con las semanas necesarias para obtener una pensión, recibirás una Negativa de Pensión.

En ese caso, podrás solicitar en efectivo los recursos de tu cuenta Afore.

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