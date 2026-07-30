Ahorro voluntario en la Afore: ¿Cuáles son los 4 tipos que existen y cuál te conviene?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

Existen cuatro tipos de ahorro voluntario en las Afores que permiten usar el dinero aportado de forma inmediata o a plazos, generando rendimientos según la modalidad.

El ahorro voluntario en las Afores permite aumentar el dinero destinado para el retiro. Sin embargo, no todas las modalidades funcionan igual.

Mientras algunas permiten retirar los recursos prácticamente en cualquier momento, otras ofrecen beneficios fiscales a cambio de mantener el dinero invertido durante varios años o hasta cumplir 65 años.

Elegir alguna de las cuatro tipos de Afores dependerá del motivo de ahorro y tiempo contemplado para retirar el recurso.

¿Qué tipos de ahorro voluntario existen en las Afores?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reconoce cuatro modalidades principales de ahorro voluntario en las Afores:

1. Aportaciones de corto plazo

Ideales para quienes buscan crear un fondo para emergencias o ahorrar para metas cercanas.

El dinero puede retirarse prácticamente en cualquier momento, aunque el plazo de disposición depende de cada Afore.

No genera beneficios fiscales.

2. Se largo plazo

Diseñadas para objetivos de mediano y largo plazo.

Deben permanecer invertidas al menos cinco años para acceder a los beneficios fiscales previstos por la ley.

para acceder a los beneficios fiscales previstos por la ley. Entre más tiempo permanezca el ahorro, mayores rendimientos puede generar.

3. Complementarias de retiro

Su objetivo es incrementar el monto de la pensión.

Permanecen invertidas hasta que el trabajador tenga derecho a disponer de los recursos para el retiro.

Son deducibles de impuestos conforme a la Ley del ISR, siempre que se cumplan los requisitos fiscales.

4. Aportaciones con perspectiva de inversión a largo plazo

Dirigidas a fortalecer el ahorro para la jubilación.

Otorgan beneficios fiscales.

Para conservar esos beneficios, los recursos deben mantenerse invertidos hasta los 65 años de edad, salvo los supuestos previstos en la legislación.

¿Cuál modalidad te conviene?

Corto plazo : Te conviene cuando quieres tener un fondo para imprevistos que esté a disposición inmediata.

: Te conviene cuando quieres tener un fondo para imprevistos que esté a disposición inmediata. Largo plazo : Sirve si quieres ahorrar para un proyecto de algunos años.

: Sirve si quieres ahorrar para un proyecto de algunos años. Complementarias de retiro: Te ayuda a reducir impuestos y mejorar tu pensión.

¿Qué beneficios fiscales ofrecen?

No todas las aportaciones voluntarias reciben el mismo tratamiento fiscal. Dependiendo del tipo de ahorro, los trabajadores pueden acceder a beneficios como:

Deducir aportaciones en la Declaración Anual.

Deducir hasta el 10% del ingreso acumulable , con el límite previsto por la Ley del ISR.

, con el límite previsto por la Ley del ISR. Acceder al beneficio fiscal del artículo 185 de la Ley del ISR para determinadas aportaciones.

Sin embargo, retirar los recursos antes del plazo establecido puede implicar la pérdida del beneficio fiscal. En ciertos casos, deriva en la retención del 20% del ISR, dependiendo del esquema de ahorro utilizado.

¿Cómo hacer aportaciones voluntarias?

La Consar señala que los trabajadores pueden ahorrar desde 50 pesos cuando lo deseen y mediante distintos canales, entre ellos:

La aplicación AforeMóvil .

. AforeWeb.

Sucursales de la Afore.

Bancos participantes.

Establecimientos comerciales autorizados, como supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.

Descuento directo vía nómina, cuando el patrón ofrece esa opción.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.