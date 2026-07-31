¡Atención, pensionado! El IMSS podría suspender tu pensión si ignoras esta cita

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Comprobación de supervivencia (IMSS). Fotos: Cuartoscuro

Algunos beneficiarios de la Pensión IMSS 2026 podrían enfrentar la suspensión temporal del pago correspondiente a agosto si no atienden una cita emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizar la actualización de datos personales o la comprobación de supervivencia.

El Instituto recordó que este procedimiento forma parte de las medidas para mantener actualizados los registros de los pensionados y garantizar que las prestaciones económicas continúen entregándose de manera correcta.

¿Bajo qué motivo el pensionado podría ser citado a la clínica y por qué?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el IMSS tiene la facultad de citar a pensionados y asignatarios para actualizar la información contenida en sus bases de datos.

El acuerdo establece que:

“Las personas aseguradas y pensionadas deberán mantener actualizado el registro de sus beneficiarios, a efecto de identificar a las personas que tendrán derecho a recibir las prestaciones en especie y en dinero que la Ley del Seguro Social les otorga.”

Asimismo, el documento señala que:

“El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá citar a las personas pensionadas y asignatarias para actualizar las bases de datos de prestaciones económicas. En caso de no acudir se tendrá, de igual manera, por no comprobada la supervivencia y el Instituto podrá suspender la pensión hasta en tanto no comparezca la persona pensionada o asignataria.”

Además, el IMSS recuerda que las prestaciones económicas se depositan únicamente mediante acreditamiento en cuenta bancaria, salvo casos específicos previstos en la normatividad.

¿Cada cuánto debe acreditarse el Certificado de Supervivencia?

El IMSS informa que las personas pensionadas no cuentan con una fecha fija para realizar este procedimiento; sin embargo, deberán acreditar su supervivencia al menos cada seis meses cuando sean requeridas por la institución.

En el caso de quienes residen fuera de México, la comprobación deberá realizarse en la Embajada o Consulado de México que les corresponda.

Certificado de Supervivencia. Foto: IMSS

¿Qué pasa si no acredito mi supervivencia?

El Instituto advierte que, si el pensionado no atiende la cita o no acredita su supervivencia, podrá suspender temporalmente el pago de la pensión hasta que el trámite sea regularizado.

Asimismo, algunos beneficiarios reciben en su comprobante de pago un aviso para actualizar sus datos personales, por lo que deberán acudir a la ventanilla correspondiente con su CURP para evitar futuras incidencias en el depósito de su pensión.

¿Qué documentos necesito para tramitar el Certificado de Supervivencia?

Si el IMSS solicita este procedimiento, será necesario acudir personalmente con la siguiente documentación:

Original y copia de la credencial de pensionista

En caso de no contar con ella, una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, matrícula consular u otra identificación aceptada) y el Número de Seguridad Social (NSS) de 11 dígitos

(INE, pasaporte, matrícula consular u otra identificación aceptada) y el de 11 dígitos Último talón de pago , en caso de conservarlo

, en caso de conservarlo Una fotografía reciente

El IMSS recomienda atender oportunamente cualquier citatorio o aviso emitido por la institución para evitar retrasos o la suspensión temporal del depósito correspondiente a la Pensión IMSS 2026.

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