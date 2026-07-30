¿Eres hombre y tienes 60 años? Checa si te toca este apoyo

GENERANDO AUDIO...

Pensión Hombres Bienestar. Foto: Gettyimages

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años entrega un apoyo de 3 mil pesos bimestrales a hombres que viven en la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que para este año la meta es llegar a 154 mil hombres de entre 60 y 64 años. El programa cuenta con recursos destinados a ampliar la cobertura durante 2026.

Pensión Hombres Bienestar: ¿quiénes pueden recibirla?

Para acceder a la Pensión Hombres Bienestar 2026, los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

Los principales son:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener entre 60 y 64 años al momento de la inscripción

al momento de la inscripción Tener interés en recibir el apoyo económico del programa

Se dará preferencia a hombres de 63 y 64 años, de acuerdo con los criterios establecidos para el ejercicio fiscal 2026

El apoyo económico es de 3 mil pesos cada dos meses. De acuerdo con el Gobierno capitalino, el programa busca cubrir de manera progresiva a los hombres de 60 a 64 años antes de que puedan acceder a la pensión federal para personas adultas mayores al cumplir 65 años.

El proceso de inscripción no es permanente y se abre por etapas o convocatorias anunciadas por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

¿Qué documentos piden para la Pensión Hombres Bienestar?

Al realizar el registro, las personas interesadas deberán entregar la documentación completa solicitada por las autoridades.

Entre los documentos se encuentran:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio vigente , con una fecha de expedición no mayor a tres meses

, con una fecha de expedición no mayor a tres meses Acta de nacimiento , únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación

, únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación CURP , cuando no sea visible en la identificación oficial

, cuando no sea visible en la identificación oficial Solicitud de ingreso al programa, debidamente llenada

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.