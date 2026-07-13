Pensión Mujeres Bienestar: dónde reportar si no recibiste los 3 mil 100 pesos

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Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Mujeres Bienestar contempla el depósito de 3 mil 100 pesos correspondiente al bimestre julio-agosto de manera escalonada, por lo que si una beneficiaria no ha recibido el pago después de la fecha que le corresponde según el calendario oficial, la Secretaría de Bienestar recomienda verificar primero si el recurso ya fue abonado a la tarjeta del Banco del Bienestar antes de iniciar cualquier aclaración.

El primer paso consiste en revisar el saldo de la cuenta. Esto puede hacerse directamente en un cajero automático del Banco del Bienestar o mediante la aplicación oficial de la institución bancaria.

Las autoridades también recuerdan que, aunque el depósito corresponda a una fecha específica del calendario, el recurso puede reflejarse durante el transcurso de ese mismo día, por lo que es recomendable esperar a que concluya la jornada antes de reportar alguna incidencia.

¿Qué hacer si no aparece el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar?

Si una vez concluida la fecha asignada el depósito sigue sin reflejarse, la Secretaría de Bienestar indica que las beneficiarias pueden solicitar orientación a través de los canales oficiales.

Las opciones disponibles son:

Comunicarse a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64 .

al . Acudir al Módulo de Bienestar más cercano para recibir asesoría.

más cercano para recibir asesoría. Presentarse en una sucursal del Banco del Bienestar para verificar el estatus de la cuenta y de la tarjeta.

Las autoridades señalan que estas son las únicas vías oficiales para conocer el estado del pago o resolver cualquier inconveniente relacionado con el depósito.

¿Por qué podría no reflejarse el pago?

La Secretaría de Bienestar explica que existen diversas razones por las que el apoyo económico puede no aparecer de inmediato en la cuenta de una beneficiaria.

Entre las causas más comunes se encuentran:

La fecha de depósito correspondiente al primer apellido aún no ha llegado.

El pago continúa en proceso durante el día asignado.

La Tarjeta del Banco del Bienestar presenta algún inconveniente que requiere revisión.

Existe un problema administrativo relacionado con el registro de la beneficiaria.

Es necesario actualizar información o documentación ante la Secretaría de Bienestar.

Además, las autoridades recomiendan no proporcionar datos personales a terceros y realizar cualquier trámite o aclaración únicamente mediante los canales oficiales para evitar posibles fraudes.

Calendario de pagos del bimestre julio-agosto

La dispersión de recursos para la Pensión Mujeres Bienestar y otros programas para el Bienestar se realiza del 6 al 29 de julio, conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiaria.

El calendario oficial es el siguiente:

Letra del primer apellido Fecha de depósito A Lunes 6 de julio B Martes 7 de julio C Miércoles 8 de julio C Jueves 9 de julio D, E y F Viernes 10 de julio G Lunes 13 de julio G Martes 14 de julio H, I, J y K Miércoles 15 de julio L Jueves 16 de julio M Viernes 17 de julio M Lunes 20 de julio N, Ñ y O Martes 21 de julio P y Q Miércoles 22 de julio R Jueves 23 de julio R Viernes 24 de julio S Lunes 27 de julio T, U y V Martes 28 de julio W, X, Y y Z Miércoles 29 de julio

¿Qué programas reciben depósitos con este calendario?

El calendario de dispersión también aplica para otros programas sociales del Gobierno de México:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores .

. Pensión para Personas con Discapacidad .

. Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras .

. Sembrando Vida, conforme a su calendario específico.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años. El apoyo consiste en un depósito bimestral de 3 mil 100 pesos, que se entrega directamente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con las reglas del programa, cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pasan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

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