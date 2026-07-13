Si tu apellido inicia con G, este 13 y 14 de julio te corresponde el pago de la Pensión Bienestar

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Foto: Cuartoscuro.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar continúan con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este lunes 13 y martes 14 de julio reciben su depósito las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Además de las personas inscritas en las mencionadas pensiones, el depósito también corresponde a las personas beneficiarias de:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

🔴 Aviso importante



Si tu apellido inicia con la letra G, a partir del 13 y 14 de julio podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre julio – agosto de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar



Más información en: https://t.co/FYgaCKzsUD#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/BYvFxpJ5mf — Bienestar (@bienestarmx) July 13, 2026

¿Quiénes cobran después del 13 y 14 de julio?

Una vez concluidos los depósitos para las personas con apellido inicial G, el calendario de pagos continuará de la siguiente manera:

Miércoles 15 de julio: beneficiarios cuyo primer apellido inicia con H, I, J y K .

beneficiarios cuyo primer apellido inicia con . Jueves 16 de julio: beneficiarios con apellido que comienza con la letra L .

beneficiarios con apellido que comienza con la letra . Viernes 17 de julio: beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M.

La dispersión continuará durante las siguientes semanas hasta completar los depósitos para todas las letras del alfabeto.

Calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto

La Secretaría del Bienestar presentó el calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto el pasado 6 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

7 de julio: A

A 8 de julio: B

B 9 y 10 de julio: C

C 11 de julio: D, E y F

D, E y F 13 y 14 de julio: G

G 15 de julio: H, I, J y K

H, I, J y K 16 de julio: L

L 17 y 20 de julio: M

M 21 de julio: N, Ñ y O

N, Ñ y O 22 de julio: P y Q

P y Q 23 y 24 de julio: R

R 27 de julio: S

S 28 de julio: T, U y V

T, U y V 29 de julio: W, X, Y y Z

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein informé que, del 6 al 29 de julio se realiza el depósito del bimestre julio – agosto para las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar.



Recuerden que el pago se efectúa de acuerdo con la letra del primer apellido.



Para… pic.twitter.com/EjRQ4LZQ9q — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) July 6, 2026

Las autoridades reiteraron que los depósitos se realizan conforme a este calendario y pidieron a las personas beneficiarias consultar únicamente los canales oficiales para conocer las fechas de pago.

¿Cuánto depositan en las pensiones y programas del Bienestar?

Para el bimestre julio-agosto, los montos que reciben las personas beneficiarias son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales.

bimestrales. Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Los depósitos se realizan de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día del pago para disponer de los recursos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo.

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