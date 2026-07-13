Que no se te pase: esta semana caen 6 mil 400 de esta pensión; ve si te toca

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Calendario de esta semana para pensión del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Como sabrán, el calendario de pagos para las pensiones del Bienestar de este mes de julio de 2026 ya se publicó, por lo que en esta nota te queremos contar a qué apellidos les toca recibir los seis mil 400 pesos de la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores del lunes 13 al viernes 17.

Calendario de la Pensión para Personas Adultas Mayores de esta semana

De acuerdo con el Gobierno federal, el calendario de pagos de las pensiones del Bienestar para este mes de julio de 2026 ya se publicó, por lo que los beneficiarios pueden consultar la fecha en que les toca recibir su depósito correspondiente al bimestre julio-agosto, tomando en cuenta la inicial de su primer apellido.

Sí, según las autoridades federales, la dispersión de los recursos comenzó el pasado lunes 6 y terminará el próximo miércoles 29 de julio de 2026.

En el caso de esta próxima semana, este es el calendario de pagos del lunes 13 al viernes 17 de julio para quienes reciben la Pensión para Personas Adultas Mayores:

Letra del primer apellido Fecha de depósito G Lunes 13 de julio G Martes 14 de julio H, I, J, K Miércoles 15 de julio L Jueves 16 de julio M Viernes 17 de julio

Recuerda que los depósitos de las pensiones del Bienestar se realizan de manera escalonada para evitar concentraciones de personas en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿Cuánto depositan a los adultos mayores y cuántos pagos faltan en 2026?

La Secretaría del Bienestar confirmó que los apoyos económicos para el bimestre julio-agosto se mantienen sin cambios. Es decir, los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores recibirán este bimestre seis mil 400 pesos.

Por otra parte, el Gobierno federal informó que destinará cerca de 378 mil millones de pesos para la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de la Pensión Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Los apoyos de estos programas se entregan cada dos meses, por lo que durante 2026 se realizan seis depósitos.

Después del pago de julio-agosto, aún quedarán las dispersiones correspondientes a los siguientes bimestres:

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Registro a la Pensión Bienestar

Recuerda que las personas que cumplan la edad para incorporarse a la Pensión para Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar durante julio o agosto, podrán registrarse cuando la Secretaría del Bienestar abra un nuevo periodo de incorporación el próximo mes.

Los documentos solicitados son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

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