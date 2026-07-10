¿Recibes apoyo en CDMX? Registro de cuatro programas Bienestar será con visitas a domicilio
La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) anunció un cambio en la forma de registro de cuatro programas del Bienestar de la CDMX.
A partir de este mes los siguientes programas incorporarán un esquema de visitas domiciliarias para levantar las solicitudes de inscripción:
- Desde la Cuna
- Mujeres Sanas e Infancias Protegidas
- Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años
- Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años
La medida no modifica los montos, requisitos ni la población beneficiaria, únicamente cambia el procedimiento para acceder a los apoyos sociales.
¿Cómo cambia el registro de los programas Bienestar en CDMX?
Con el nuevo esquema, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana realizará visitas a los domicilios para levantar las solicitudes de incorporación, mientras que la Agencia Digital de Innovación Pública apoyará en la digitalización de la información para agilizar el proceso.
- La actualización únicamente modifica la forma en que se realizará el registro de las personas interesadas.
Las visitas se enfocarán principalmente en unidades territoriales con bajo y muy bajo índice de desarrollo social, con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas.
Programas que tendrán registro por visitas domiciliarias
- Desde la Cuna: incorporará de forma progresiva a niñas y niños mediante visitas en zonas prioritarias.
- Mujeres Sanas e Infancias Protegidas: dará prioridad a mujeres embarazadas, especialmente aquellas que se encuentren dentro de las primeras 12 semanas de gestación y vivan en zonas con mayor rezago social.
- Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años: continuará la incorporación con prioridad para quienes habiten en comunidades con bajo desarrollo social.
- Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años: mantendrá el registro territorial mediante visitas domiciliarias.
La Secretaría informó que los requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos del programa también podrán consultarse en sus oficinas ubicadas en Avenida 20 de Noviembre 195, piso 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
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