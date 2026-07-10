¿Recibes apoyo en CDMX? Registro de cuatro programas Bienestar será con visitas a domicilio

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CDMX cambia la incorporación a 4 programas Bienestar. Foto: Gobierno de la CDMX

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) anunció un cambio en la forma de registro de cuatro programas del Bienestar de la CDMX.

A partir de este mes los siguientes programas incorporarán un esquema de visitas domiciliarias para levantar las solicitudes de inscripción:

Desde la Cuna

Mujeres Sanas e Infancias Protegidas

Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años

Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años

La medida no modifica los montos, requisitos ni la población beneficiaria, únicamente cambia el procedimiento para acceder a los apoyos sociales.

¿Cómo cambia el registro de los programas Bienestar en CDMX?

Con el nuevo esquema, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana realizará visitas a los domicilios para levantar las solicitudes de incorporación, mientras que la Agencia Digital de Innovación Pública apoyará en la digitalización de la información para agilizar el proceso.

La actualización únicamente modifica la forma en que se realizará el registro de las personas interesadas.

Las visitas se enfocarán principalmente en unidades territoriales con bajo y muy bajo índice de desarrollo social, con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas.

Programas que tendrán registro por visitas domiciliarias

Desde la Cuna: incorporará de forma progresiva a niñas y niños mediante visitas en zonas prioritarias.

incorporará de forma progresiva a niñas y niños mediante visitas en zonas prioritarias. Mujeres Sanas e Infancias Protegidas: dará prioridad a mujeres embarazadas , especialmente aquellas que se encuentren dentro de las primeras 12 semanas de gestación y vivan en zonas con mayor rezago social.

dará prioridad a , especialmente aquellas que se encuentren dentro de las primeras y vivan en zonas con mayor rezago social. Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años: continuará la incorporación con prioridad para quienes habiten en comunidades con bajo desarrollo social.

continuará la incorporación con prioridad para quienes habiten en comunidades con bajo desarrollo social. Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años: mantendrá el registro territorial mediante visitas domiciliarias.

La Secretaría informó que los requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos del programa también podrán consultarse en sus oficinas ubicadas en Avenida 20 de Noviembre 195, piso 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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