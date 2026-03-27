Hombres de 60 a 64 años ya pueden registrarse a pensión de 3 mil pesos

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Pensión hombres bienestar en 2026 da 3 mil pesos al mes. Foto: Cuartoscuro

Los hombres de 60 a 64 años que residen en la Ciudad de México ya pueden registrarse para recibir la Pensión Hombres Bienestar 2026, un apoyo de 3 mil pesos bimestrales dirigido a quienes transitan a la etapa de adulto mayor en la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien), el registro inició en marzo y estará disponible hasta el 27 de marzo, mediante un esquema de visitas casa por casa realizadas por personal del Gobierno capitalino.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar?

Según la Sebien, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años

Residir en la Ciudad de México

Presentar identificación oficial vigente

Contar con CURP

Comprobante de domicilio en la CDMX

Estos documentos permiten validar la identidad y residencia del solicitante para integrarlo al padrón de beneficiarios.

Así se realiza el registro de los beneficiarios de la Pensión de 3 mil pesos para hombres

La dependencia explicó que el proceso de registro se lleva a cabo directamente en el domicilio de los posibles beneficiarios, a través de brigadas oficiales.

El personal autorizado visita casa por casa para:

Verificar datos del solicitante

Recabar documentación

Integrar el expediente al programa

Este mecanismo busca facilitar el acceso al apoyo sin necesidad de traslados o filas.

¿Qué hacer si no fui visitado para registrarme en la Pensión Hombres Bienestar?

La Sebien indicó que, en caso de no haber recibido la visita del personal, los interesados pueden esperar a nuevas jornadas de registro o mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno capitalino.

También recomendó no entregar documentos a personas no acreditadas, ya que el registro solo se realiza por personal identificado de la dependencia.

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