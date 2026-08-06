Pensionados del IMSS ya tienen fecha para recibir el pago de septiembre

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Pensión del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

El pago de la pensión del IMSS correspondiente al mes de septiembre ya tiene fecha definida: será el martes 1 de septiembre, de acuerdo con el calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La fecha corresponde a la dispersión de recursos del noveno mes del año.

¿Cuándo será el pago de la pensión de septiembre del IMSS?

De acuerdo con el calendario del IMSS, la dispersión de los recursos correspondiente a septiembre de 2026 será el martes 1 de septiembre. La fecha coincide con el primer día hábil del mes y, por esa razón, no es necesario recorrer el depósito a una fecha posterior.

El IMSS señala que las personas pensionadas que reciben su pago a través del Instituto cobran mensualmente el primer día hábil de cada mes. Por ello, cuando el inicio de mes corresponde a un día hábil, el depósito se mantiene en esa fecha; si coincide con un día inhábil, el calendario contempla el ajuste correspondiente.

El pago se realiza en la cuenta bancaria a nombre de la persona pensionada que fue proporcionada durante el trámite de pensión. La guía del Instituto establece que el pago se efectúa mediante acreditamiento en cuenta bancaria, por lo que el pensionado no necesita acudir a una ventanilla del IMSS para recibir la mensualidad.

¿Cuál es el calendario de pagos de pensiones del IMSS en 2026?

Después del pago correspondiente a agosto, el calendario del IMSS contempla las siguientes fechas para los últimos cuatro meses de 2026:

Septiembre: martes 1

martes 1 Octubre: jueves 1

jueves 1 Noviembre: lunes 2

lunes 2 Diciembre: martes 1

Calendario de pagos de pensiones del IMSS para 2026. Foto: UnoTV.

El calendario identifica cada fecha con el día de la semana correspondiente y señala que los pagos se distribuyen a lo largo del año de acuerdo con la programación establecida por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo.

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