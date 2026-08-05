¿No te depositaron? Paso a paso para reclamar tu pensión al IMSS

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Foto: Cuartoscuro.

Los jubilados suelen preguntarse qué hacer si no les cayó el pago de la pensión del IMSS este 2026; existen varias alternativas para reclamar el depósito.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) programó el pago de la pensión para el lunes 3 de agosto, ya que los pensionados reciben su depósito el primer día hábil de cada mes.

Sin embargo, es posible que algún jubilado no reciba su depósito en ese día por distintos motivos, sin que exista un retraso generalizado.

Por ello, es importante que los jubilados sepan qué hacer si no cayó el pago de la pensión del IMSS este 2026

¿Por qué podría no verse reflejado el depósito?

El IMSS no publica un listado de causas por las que una pensión puede no depositarse a tiempo. No obstante, el instituto señala dos causales que podrían impedir o retrasar el pago:

Error en la cuenta bancaria registrada : El IMSS puede frenar la transferencia si detecta un error en la información de la cuenta bancaria

: El IMSS puede frenar la transferencia si detecta un error en la información de la cuenta bancaria Diferencias o incidencias que requieren aclaración: cuando hay un procedimiento por una mensualidad no depositada o diferencias en el monto

Además, podrían haber retrasos en el pago por estas causas ajenas al IMSS:

Fallas del sistema

Mantenimiento de plataformas

Problemas generalizados en el IMSS

Retrasos de SPEI

Saturación bancaria

¿Qué hacer si no recibiste el depósito?

El IMSS tiene las siguientes indicaciones para jubilados que no saben qué hacer si no les cayó el pago de la pensión este 2026

Verifica con tu banco si existe algún depósito pendiente o alguna incidencia relacionada con la cuenta donde recibes la pensión

si existe algún depósito pendiente o alguna incidencia relacionada con la cuenta donde recibes la pensión Solicita una aclaración ante el IMSS si el depósito no se refleja o si el monto recibido es diferente al esperado

si el depósito no se refleja o si el monto recibido es diferente al esperado Acude a la ventanilla de Prestaciones Económicas de tu Unidad de Medicina Familiar o, en la Ciudad de México y el Estado de México, a la Subdelegación correspondiente para iniciar el trámite

¿Qué permite este trámite?

Para una aclaración, el instituto aplica el trámite IMSS-01-029-A “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión”.

De acuerdo con el propio instituto, dicho trámite permite

Solicitar el pago de mensualidades de pensión no entregadas

Presentar un reclamo por diferencias en el monto depositado

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