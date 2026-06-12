¿Vives fuera de México? Así evitas que suspendan tu pensión

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¿Quiénes deben hacer el trámite del Certificado de Supervivencia? Foto: Gettyimages

Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que viven en el extranjero deberán tramitar el Certificado de Supervivencia en junio de 2026 para evitar la suspensión de su pensión.

Aunque en México este proceso ya se realiza de forma automática y digital en la mayoría de los casos, todavía existen pensionados obligados a comprobar presencialmente que siguen con vida para mantener activo su pago mensual.

¿Quiénes deben hacer el trámite del Certificado de Supervivencia?

El Certificado de Supervivencia aplica para personas pensionadas o jubiladas del:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Sin embargo, actualmente sólo deben realizarlo de manera presencial quienes residen fuera de México.

Las personas pensionadas que viven dentro del país ya no necesitan acudir a oficinas ni entregar documentos periódicamente, debido a que las instituciones actualizan la información mediante sistemas digitales.

Pensionados en el extranjero sí deben acreditar supervivencia

Quienes viven fuera de México todavía deben presentar una “prueba de vida” ante autoridades mexicanas para confirmar que continúan vigentes como beneficiarios de pensión.

El trámite se realiza de manera presencial en embajadas o consulados mexicanos del país donde residen. El documento tiene una vigencia aproximada de seis meses, por lo que normalmente debe renovarse dos veces al año.

Si el proceso no se realiza en tiempo y forma, la institución puede suspender temporalmente el depósito de la pensión.

¿Qué documentos pide el IMSS e ISSSTE?

Para el IMSS se solicita:

Identificación oficial vigente con fotografía

Documento con Número de Seguridad Social

Escrito firmado con teléfono y correo electrónico

CURP y comprobación de domicilio

Para el ISSSTE se requiere:

Credencial de pensionista o identificación oficial

Número de pensionista

Último recibo de pago de pensión

Fotografía tamaño pasaporte reciente

¿Para qué sirve el Certificado de Supervivencia?

Este documento oficial permite confirmar que la persona pensionada sigue con vida y conserva sus derechos de seguridad social.

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