¿Tienes más de 60 años? Inapam podría ayudarte a conseguir empleo formal

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Inapam ofrece programa con oportunidades laborales. Foto: Cuartoscuro

Las personas adultas mayores que cuentan con credencial del Inapam pueden acceder a empleos con sueldo y prestaciones de ley, incluido el aguinaldo, a través del programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores. Esta estrategia busca impulsar la inclusión económica y social de este sector en México.

El programa permite que las personas mayores de 60 años se integren o permanezcan activas en actividades productivas para generar ingresos propios y continuar dentro del mercado laboral.

Inapam ofrece empleo formal y apoyo económico

El programa contempla dos modalidades para las personas adultas mayores.

La primera es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, donde los participantes realizan labores de empacado en tiendas de autoservicio y reciben aportaciones voluntarias de los clientes.

La segunda modalidad corresponde al empleo formal, donde las personas adultas mayores pueden incorporarse a empresas públicas o privadas con acceso a salario y prestaciones de ley.

Entre los beneficios que pueden recibir destacan:

Sueldo fijo

Aguinaldo

Prestaciones laborales conforme a la ley

Inclusión laboral

Espacios de trabajo accesibles

El Inapam señaló que las empresas participantes son las responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones correspondientes.

¿Qué requisitos pide el Inapam para participar?

El servicio de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza de manera presencial en módulos ubicados en todo el país.

Las personas interesadas deben presentar:

Credencial del Inapam

CURP

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal del programa es aprovechar la experiencia y capacidades de las personas adultas mayores, además de combatir la discriminación por edad en el ámbito laboral.

Empacadores voluntarios no tienen relación laboral

En el caso del programa de empacadores voluntarios, el Inapam aclaró que no existe una relación laboral entre las tiendas de autoservicio y las personas adultas mayores.

Esto significa que no se firma un contrato de trabajo ni se generan obligaciones laborales para las empresas participantes.

Sin embargo, esta modalidad permite a los adultos mayores obtener un ingreso complementario en espacios seguros y accesibles, además de fomentar la convivencia social.

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