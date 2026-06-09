Constancia de supervivencia: requisito clave para jubilados en el extranjero

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Constancia de supervivencia: es clave para jubilados en el extranjero. Foto: Getty

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que residen fuera de México deben mantenerse atentos a uno de los trámites más importantes para conservar el pago de su pensión: la constancia o certificado de supervivencia.

Aunque este requisito fue eliminado para la mayoría de los pensionados que viven en territorio nacional gracias a mecanismos de verificación automática, las personas que reciben su pensión desde el extranjero aún están obligadas a acreditar periódicamente que continúan con vida para evitar la suspensión de sus depósitos.

¿Quiénes deben realizar el trámite de supervivencia?

El trámite está dirigido exclusivamente a los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE que viven fuera de México y continúan recibiendo sus pagos en el extranjero.

Por el contrario, la mayoría de los pensionados que residen dentro del país ya no necesitan presentar este documento, debido a que ambas instituciones implementaron sistemas de validación automática.

No obstante, las autoridades recomiendan verificar directamente con el instituto correspondiente cualquier situación particular para evitar contratiempos en el cobro de la pensión.

Requisitos para jubilados del IMSS que viven en el extranjero

Los pensionistas del IMSS deben comprobar su supervivencia física dos veces al año, dejando un intervalo de seis meses entre cada acreditación.

Para realizar el trámite deberán presentar:

Original y copia de alguno de los siguientes documentos: Credencial de pensionista expedida por el IMSS . Último talón de pago de la pensión. Estado de cuenta bancario donde se refleje el depósito de la pensión y aparezca el Número de Seguridad Social (NSS) .

de alguno de los siguientes documentos: Una fotografía reciente a color, tamaño 4.5 x 3.5 centímetros, con fondo blanco (solo para pensionistas sujetos a la Ley IMSS 1997).

Documentos que solicita el ISSSTE para acreditar la supervivencia

En el caso de los jubilados del ISSSTE residentes en el extranjero, deberán presentar:

Original y copia de alguno de los siguientes documentos: Credencial de pensionista expedida por el ISSSTE . Último talón de pago . Estado de cuenta bancario donde se deposite la pensión y figure el número de identificación correspondiente.

de alguno de los siguientes documentos: Una fotografía reciente a color, tamaño 4.5 x 3.5 centímetros, con fondo blanco.

Fechas clave para no poner en riesgo el pago de la pensión

Las fechas para realizar este procedimiento dependen del instituto al que pertenezca el pensionado.

ISSSTE

Los jubilados deberán efectuar la acreditación de supervivencia en dos periodos específicos:

Enero y febrero: correspondiente al primer semestre del año.

correspondiente al primer semestre del año. Julio y agosto: correspondiente al segundo semestre.

IMSS

Para quienes reciben una pensión del IMSS desde el extranjero, no existen fechas fijas establecidas, pero la comprobación debe realizarse cada seis meses.

¿Qué pasa si no se realiza el trámite?

La constancia de supervivencia es un mecanismo que permite a las instituciones mantener actualizados sus registros y garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios correctos. Por ello, no cumplir con este requisito podría generar retrasos o la suspensión temporal del pago de la pensión, hasta que el jubilado regularice su situación.

Las autoridades recomiendan a los pensionados mexicanos que viven fuera del país mantenerse informados a través de los canales oficiales del IMSS, ISSSTE y las representaciones consulares de México para evitar afectaciones en sus ingresos.

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