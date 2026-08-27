Pensión mínima del IMSS supera los 10 mil pesos en 2026: ¿quién la recibe?

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Pensión mínima del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Los jubilados del IMSS que están bajo el régimen de la Ley 73 tienen derecho a una Pensión Mínima Garantizada, cuyo monto para 2026 es de 10 mil 636 pesos mensuales, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.

Pensión mínima del IMSS: ¿cuánto se recibe en 2026?

La Pensión Mínima Garantizada es el monto que el Gobierno federal asegura a determinados pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social.

El IMSS explica que esta pensión tiene como referencia un salario mínimo general de la Ciudad de México y que el monto se actualiza cada año en febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Inegi.

Para 2026, la cantidad reportada para los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS es de 10 mil 636 pesos al mes.

Esto significa que quienes cumplen con los requisitos y tienen derecho a esta modalidad no pueden recibir una pensión inferior al monto establecido como garantía.

¿Quiénes tienen derecho a la pensión de la Ley 73?

El régimen de la Ley 73 del IMSS corresponde a las personas que comenzaron a cotizar ante el Instituto antes del 1 de julio de 1997.

Este régimen contempla principalmente las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez.

Para obtener el 100% de la pensión por vejez, se requiere tener 65 años. En el caso de la cesantía, el porcentaje depende de la edad en que se solicite la pensión:

60 años: 75%

75% 61 años: 80%

80% 62 años: 85%

85% 63 años: 90%

90% 64 años: 95%

95% 65 años: 100%

El monto final de la pensión depende de factores como las semanas cotizadas y el salario registrado ante el IMSS.

Beneficios de la Ley 73 del IMSS

Además del pago mensual, quienes se pensionan bajo este régimen pueden contar con otros beneficios.

Entre ellos se encuentran:

Pensión vitalicia , calculada con base en el promedio del salario de cotización de los últimos cinco años

, calculada con base en el promedio del salario de cotización de los últimos cinco años Aguinaldo anual equivalente a un mes de pensión

equivalente a un mes de pensión Servicios médicos para el pensionado

para el pensionado Actualización anual de la pensión conforme al INPC

Posibilidad de solicitar préstamos a cuenta de la pensión, conforme a las condiciones establecidas

La Pensión Mínima Garantizada busca establecer un piso de ingresos para los trabajadores que cumplen con los requisitos correspondientes. El monto se actualiza cada año, por lo que la cantidad vigente puede cambiar en futuros ejercicios.

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