¡Que no se te pase! Estas letras cobran la Pensión Bienestar del 21 al 25 de septiembre

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Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Bienestar y los Programas para el Bienestar continuarán con la dispersión de pagos del bimestre septiembre-octubre de 2026 durante la semana del 21 al 25 de septiembre, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas derechohabientes y beneficiarias.

En este periodo corresponde el turno de las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, con el último depósito programado para el viernes 25 de septiembre.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 21 al 25 de septiembre?

Las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y o Z tienen programados sus depósitos entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 2026. La distribución queda de la siguiente manera:

Letras R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

lunes 21 y martes 22 de septiembre Letra S: miércoles 23 de septiembre

miércoles 23 de septiembre Letras T, U y V: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre Letras W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre

Estas fechas aplican al calendario de dispersión de las pensiones y programas contemplados por la Secretaría de Bienestar para el bimestre septiembre-octubre. El día señalado corresponde a la fecha de depósito en la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden disponer de sus recursos a partir de ese momento.

El viernes 25 de septiembre será el último día de pago establecido para este operativo. Las personas beneficiarias deben identificar la letra inicial de su primer apellido para consultar el día que les corresponde.

¿Cuándo se dio a conocer el calendario de pagos Bienestar septiembre-octubre 2026?

La Secretaría de Bienestar publicó el 31 de agosto de 2026 el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre. La dispersión comenzó el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre, con depósitos escalonados de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Calendario completo de pagos de la Pensión Bienestar

Letra del primer apellido Fecha de pago A Martes 1 de septiembre B Miércoles 2 de septiembre C Jueves 3 y viernes 4 de septiembre D, E, F Lunes 7 de septiembre G Martes 8 y miércoles 9 de septiembre H, I, J, K Jueves 10 de septiembre L Viernes 11 de septiembre M Lunes 14 y martes 15 de septiembre N, Ñ, O Jueves 17 de septiembre P, Q Viernes 18 de septiembre R Lunes 21 y martes 22 de septiembre S Miércoles 23 de septiembre T, U, V Jueves 24 de septiembre W, X, Y, Z Viernes 25 de septiembre

El calendario corresponde al pago de septiembre-octubre de 2026. Las letras C, G, M y R cuentan con dos días de dispersión, mientras que el resto de los grupos tiene una fecha asignada, de acuerdo con la programación oficial.

¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas Bienestar en 2026?

Para 2026, las pensiones y los programas de la Secretaría de Bienestar contemplan distintos montos de apoyo, según el programa correspondiente. Los pagos de las pensiones y del programa para Madres Trabajadoras incluidos en este calendario son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante

6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años

3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos

Los montos anteriores corresponden a las cantidades publicadas para las pensiones y el programa de Madres Trabajadoras en el periodo de septiembre-octubre de 2026.

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