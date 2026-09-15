Pago Modalidad 40 septiembre: IMSS informa alternativas por falla del sistema

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Modalidad 40 del IMSS con problemas de sistema. Fotos: Cuartoscuro

La Subdelegación 2 Noreste del IMSS registró fallas en su sistema informático que afectaron a derechohabientes que acudieron a realizar el pago de la Modalidad 40.

El problema se presentó en las oficinas ubicadas en la Avenida Manuel L. Barragán, donde los beneficiarios no podían obtener sus hojas de pago debido a la falta de sistema.

Ante la situación, algunos usuarios señalaron que habían acudido durante varios días a las instalaciones del IMSS sin poder completar el trámite.

Falla del IMSS afecta a usuarios de Modalidad 40

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, permite a trabajadores dados de baja continuar realizando aportaciones por su cuenta.

De acuerdo con la información proporcionada, este esquema permite incrementar las semanas cotizadas y eventualmente mejorar las condiciones para obtener una pensión.

La falla registrada en la Subdelegación 2 Noreste impidió que algunos derechohabientes obtuvieran las hojas necesarias para realizar sus pagos.

La situación también generó inconformidad entre usuarios que acudieron desde otros municipios para realizar el trámite.

Usuarios reportan saturación y problemas para comunicarse

Además de la falla informática, los usuarios señalaron dificultades para recibir atención mediante el número telefónico indicado en un aviso colocado en las oficinas.

La situación llevó a algunos derechohabientes a permanecer en las instalaciones mientras buscaban una alternativa para completar su pago de Modalidad 40.

IMSS informa alternativas para pagar Modalidad 40

El área de comunicación del IMSS informó que la falla se debió a intermitencias temporales en el sistema.

El instituto señaló que esta situación no afectará el historial ni los derechos de los cotizantes.

Además, precisó que no es necesario acudir a la subdelegación para realizar el pago correspondiente a septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS al periódico “El Norte”, los usuarios pueden realizar este pago en HSBC utilizando su Número de Seguro Social (NSS).

Esta alternativa permite a los beneficiarios evitar acudir nuevamente a la oficina donde se registraron las fallas del sistema.

¿Qué trámites de Modalidad 40 pueden hacerse en línea?

El IMSS también informó que algunos trámites relacionados con la Modalidad 40 pueden realizarse por internet.

Entre ellos se encuentran:

Inscripción por primera vez a la Modalidad 40

a la Modalidad 40 Reingreso a la Modalidad 40

De esta manera, las personas que necesiten realizar alguno de estos procedimientos no tienen que acudir necesariamente a la Subdelegación 2 Noreste.

El instituto reiteró que las intermitencias registradas en el sistema son temporales y que no representan una afectación al historial ni a los derechos de los cotizantes.

Para quienes deben cubrir el pago de septiembre, la alternativa informada por el IMSS es realizarlo en HSBC con el NSS, sin necesidad de acudir a la subdelegación.

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