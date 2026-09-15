Generación Afore: ¿quiénes pertenecen y cómo saber si tu pensión depende de ella?

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Generación Afore. Foto: Cuartoscuro

Si comenzaste a cotizar en el IMSS desde el 1 de julio de 1997 o en el ISSSTE a partir del 1 de abril de 2007, podrías formar parte de la llamada generación Afore, un grupo de trabajadores cuya pensión depende del dinero acumulado en su Cuenta Individual.

Generación Afore: quiénes forman parte

En este sistema, conocido también como régimen de contribución definida, el dinero que se acumula durante la vida laboral es clave para determinar el monto de la pensión.

En el caso de los trabajadores del sector privado, pertenecen a este esquema quienes se afiliaron por primera vez al IMSS a partir del 1 de julio de 1997.

Para los trabajadores del Estado, aplica para quienes comenzaron a cotizar al ISSSTE desde el 1 de abril de 2007, así como para quienes ya cotizaban antes y decidieron cambiarse al régimen de Cuentas Individuales Afore.

¿Cómo funciona la Cuenta Individual Afore?

La Cuenta Individual Afore se genera cuando una persona comienza a trabajar formalmente y su patrón la registra ante el IMSS o el ISSSTE.

En ella se acumulan las aportaciones obligatorias de trabajadores, patrones y, en algunos casos, del Gobierno. Los recursos son administrados e invertidos por una Afore, con el objetivo de generar rendimientos a largo plazo.

La cuenta pertenece al trabajador y permanece con él aunque cambie de empleo. Además, puede elegir la Afore que administre sus recursos y realizar aportaciones voluntarias para incrementar el ahorro destinado al retiro.

¿Qué opciones existen para recibir la pensión?

Existen tres modalidades principales:

Renta vitalicia: una aseguradora entrega una pensión durante la vida del pensionado.

una aseguradora entrega una pensión durante la vida del pensionado. Retiro programado: la Afore realiza pagos periódicos con base en el ahorro acumulado.

la Afore realiza pagos periódicos con base en el ahorro acumulado. Pensión garantizada: el Estado la otorga a quienes cumplen los requisitos, pero no cuentan con recursos suficientes para contratar las otras modalidades.

Por ello, conocer desde ahora bajo qué régimen se encuentra una persona puede ser importante para planear su retiro.

La recomendación es revisar periódicamente el saldo de la cuenta individual Afore y considerar el ahorro voluntario. Entre más tiempo permanezcan las aportaciones invertidas, mayor puede ser el ahorro disponible al momento del retiro.

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