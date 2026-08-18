¿Quieres aumentar tu pensión? Así funciona la Modalidad 40 del IMSS

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Modalidad 40 del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

La Modalidad 40 del IMSS permite a las personas que fueron dadas de baja por un patrón continuar realizando aportaciones para sumar semanas cotizadas y mejorar el monto de su pensión. El esquema, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, puede tramitarse en línea o de manera presencial.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

Este esquema permite continuar cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de terminar una relación laboral.

Las personas inscritas pueden elegir el salario con el que desean cotizar, con un límite de 25 UMA.

La Modalidad 40 aplica para los seguros de:

Invalidez y vida

Retiro

Cesantía en edad avanzada

Vejez

Sin embargo, no incluye servicio médico. Para contar con atención médica, es necesario contratar aparte el Seguro de Salud para la Familia.

¿Quién puede solicitarla?

La Continuación Voluntaria puede ser solicitada por:

Personas dadas de baja del régimen obligatorio.

Un representante autorizado mediante carta poder.

Además, quienes dejaron de pagar y fueron dados de baja por mora pueden reingresar si regularizan sus pagos dentro de los siguientes 12 meses.

¿Qué necesitas para hacer el trámite?

Para iniciar la solicitud en línea se requiere:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

El trámite se encuentra como “Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio”.

También puede realizarse presencialmente en una Subdelegación del IMSS, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Para esta opción se solicita identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, escrito libre con firma autógrafa, CURP, NSS y correo electrónico.

Las cuotas deben pagarse por adelantado y a más tardar el día 17 de cada mes.

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