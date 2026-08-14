Pensión Bienestar: ¿por qué pueden suspenderte el pago en 2026?

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Pensiones del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores puede ser suspendida si la persona beneficiaria presenta problemas con sus datos, el medio de pago o no puede ser localizada, de acuerdo con las Reglas de Operación 2026 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El programa contempla un apoyo de 6 mil 400 pesos cada bimestre, equivalente a 3 mil 200 pesos mensuales. Sin embargo, existen situaciones que pueden provocar que el depósito no sea emitido hasta que la persona aclare o corrija el problema.

Estas situaciones pueden suspender el pago

Entre las causas establecidas se encuentran los errores en los datos personales, como inconsistencias en el nombre, CURP o fecha de nacimiento. Si el problema no se corrige durante dos bimestres consecutivos, puede aplicarse la suspensión.

También puede ocurrir cuando existe una posible duplicidad en el padrón. En este caso, el registro puede ser bloqueado mientras las autoridades revisan la información y determinan cuál es la situación correcta.

Otra causa está relacionada con el medio de pago. Si existen inconsistencias y éstas permanecen durante dos bimestres seguidos, el apoyo puede ser suspendido.

No localizar al beneficiario

Las Reglas de Operación también contemplan los casos en los que el personal del programa no logra localizar a la persona beneficiaria en su domicilio durante dos bimestres consecutivos.

De igual manera, no acudir por la Tarjeta del Bienestar o no cobrar el apoyo durante dos bimestres seguidos puede generar la suspensión del programa.

Por ello, es importante mantener actualizados los datos personales y atender cualquier aviso relacionado con el registro o el medio de pago.

¿Qué hacer si suspenden la Pensión Bienestar?

La persona puede acudir a los módulos de Bienestar para conocer el motivo de la suspensión y, en su caso, presentar la documentación necesaria para aclarar la situación.

Para pedir información también se pueden comunicar a:

Línea de Bienestar: 800 639 4264. Para dudas sobre pensiones y programas federales

800 639 4264. Para dudas sobre pensiones y programas federales Banco del Bienestar: 800 900 2000. Para consultar saldos y estados de cuenta de la tarjeta

800 900 2000. Para consultar saldos y estados de cuenta de la tarjeta Línea de Atención a la Persona Mayor: 55 5658 1111 o *0311 para asesoría y apoyo a personas adultas mayores

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