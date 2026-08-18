¿Tu pensión del IMSS podría aumentar hasta 17 mil pesos? Ve quiénes aplican

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¿Pensión de 17 mil pesos? Estos pensionados del IMSS aplican. Foto: Cuartoscuro

Las y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán obtener un aumento en su pensión de hasta 17 mil 885 pesos mensuales. gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual tiene como objetivo complementar el monto de pensión de los trabajadores que cotizaron exclusivamente bajo el régimen de la Ley 97,

Fondo de Pensiones para el Bienestar Foto: IMSS

¿Quiénes pueden aplicar para este aumento a su pensión?

Haber cotizado bajo la Ley 97 del IMSS .

. Tener 65 años o más (aplica para pensiones por vejez de la Ley 97).

(aplica para pensiones por vejez de la Ley 97). Contar con al menos 875 semanas cotizadas en 2026 .

. Obtener una resolución de pensión emitida a partir de mayo de 2024 .

. Que la pensión calculada sea inferior al promedio mensual del salario base cotizado durante el último año.

En caso de pensionarse mediante renta vitalicia, no haber retirado excedentes de la cuenta individual.

¿Cómo puedo acceder a este complemento?

Debes saber que no necesitas realizar ningún tipo de solicitud para obtener dicho complemento, ya que se adquiere automáticamente durante el trámite de pensión por vejez.

De acuerdo con el portal oficial del IMSS, el proceso para que este complemento sea efectuado es el siguiente:

Paso 1.- Recepción de solicitud de pensión: en este proceso deberás acudir con la documentación requerida a tu subdelegación o a la ventanilla de tu UMF, para iniciar el trámite de pensión por vejez.

Paso 2.- Registro: en este paso, el personal registra el trámite en el Sistema Institucional.

Paso 3.- Validación y determinación del monto: el sistema evalúa automáticamente los criterios de elegibilidad y, en ese mismo proceso, se determina el salario certificado y la pensión otorgada.

Paso 4.- Emisión y firma del solicitante: para este penúltimo paso se generará la documentación que acredita el derecho.

Paso 5.- Inicio de pago: posterior a los cuatro pasos anteriores, el complemento se depositará mensualmente en la cuenta registrada.

¿Qué documentación se solicita en caso de aplicar?

Credencial del INE. Documento bancario en el que aparezcan los datos del titular. Copia certificada del acta de nacimiento (puede ser una impresión de la versión digitalizada de la misma). En caso de que el domicilio no coincida con el de la INE, se deberá presentar el original y copia del comprobante de domicilio a nombre del titular, con una vigencia máxima de 3 meses.

De este modo, las y los pensionados que cumplan con los lineamientos establecidos por el IMSS podrán acceder a este complemento, que marca como límite para 2026 los 17 mil 885 pesos mexicanos mensuales.

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