Pago de la Pensión Bienestar: cuándo se anunciarán las nuevas fechas de depósito para adultos mayores

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Adultos mayores ya esperan el calendario de pagos de septiembre. Foto: Cuartoscuro

El mes de septiembre está a unos días de comenzar, y miles de adultos mayores esperan el depósito de la Pensión Bienestar correspondiente a septiembre y octubre; sin embargo, el calendario aún no se publica para saber las fechas exactas del depósito.

Hasta este momento, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México no ha publicado el calendario, pero se espera que, como en ocasiones anteriores, el depósito se haga durante los primeros días del mes, y en los siguientes días, la dependencia de a conocer el itinerario oficial.

¿Cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar?

Aunque la Secretaría del Bienestar todavía no confirma la fecha exacta para la publicación del calendario correspondiente al bimestre septiembre-octubre, en procesos anteriores la dependencia ha difundido la información durante los últimos días del mes previo o en los primeros días del periodo de pago.

Por ello, se espera que el anuncio oficial ocurra en los próximos días, una vez que inicie septiembre. Tradicionalmente, el calendario se da a conocer durante una conferencia encabezada por autoridades federales o a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Como sucede en cada operativo, las fechas de depósito suelen organizarse de forma escalonada con base en la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

¿Cuánto depositarán y qué programas recibirán pago en septiembre?

Para el bimestre septiembre-octubre, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6 mil 200 pesos, que corresponde al monto vigente del programa durante 2026.

Además de los adultos mayores, también se espera la dispersión de recursos para otros programas sociales federales, entre ellos:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Pensión Mujeres Bienestar, en las entidades y grupos de edad incorporados al programa

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a realizar ningún trámite adicional para recibir el recurso.

Cuidado con los calendarios no oficiales que circulan en redes

A medida que se acerca el inicio de un nuevo operativo de pagos, es común que comiencen a circular en redes sociales y grupos de mensajería supuestos calendarios de depósito.

Sin embargo, los beneficiarios deben tomar precauciones y verificar siempre que la información provenga de fuentes oficiales, ya que en ocasiones estos calendarios contienen fechas incorrectas o no corresponden al periodo que está por comenzar.

La recomendación es esperar la publicación del calendario por parte de la Secretaría del Bienestar y consultar únicamente canales oficiales para conocer las fechas definitivas de pago.

También es importante recordar que el depósito llega directamente a la cuenta bancaria de cada beneficiario, por lo que nadie puede solicitar datos personales, contraseñas o información de la tarjeta para liberar el apoyo.

Mientras se publica el calendario oficial, los adultos mayores pueden mantenerse atentos a los anuncios de la Secretaría del Bienestar, donde se confirmarán las fechas exactas en las que comenzará la dispersión del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

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